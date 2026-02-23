ארבע שנים חלפו מאז הפלישה ההיסטורית של רוסיה לאוקראינה. ב-22 בפברואר 2022, החלה רוסיה בפלישה המלאה לאדמת שכנתה ממערב.

לרגל כניסתה של המלחמה לשנתה החמישית, בעוד זלנסקי מסרב למסור שטחים בחבל הדונבאס תמורת "שלום", הנשיא האוקראיני העניק ראיון ארוך לרשת BBC הבריטית.

בדבריו, אמר זלנסקי כי פוטין החל למעשה את מלחמת העולם השלישית; כלומר: הוא לא יסתפק רק בכיבוש אוקראינה.

בדבריו, הנשיא האוקראיני הביע התנגדות נחרצת לדרישות הנסיגה הרוסיות משטחים אסטרטגיים במזרח ובדרום המדינה כתנאי להפסקת אש.

נשיא אוקראינה אמר כי מידי חודש הצליחה מדינתו לחסל כ-30,000 חיילים רוסיים, אולם זנח את העובדה כי מספר דומה של חיילים אוקראינים נופלים מידי חודש של מלחמה בזירה המדממת.

זלנסקי הסביר כי הוא אינו בוחן את הסוגיה רק בהיבט הטריטוריאלי אלא כהפקרה של מאות אלפי אזרחים אוקראינים החיים באזורים אלו. "אני לא רואה בזה רק אדמה. אני רואה בזה נטישה – החלשת העמדות שלנו, נטישת מאות אלפי האנשים שלנו שחיים שם. אני בטוח ש'נסיגה' כזו תפצל את החברה שלנו", הדגיש. הוא העריך כי פוטין זקוק להפוגה רק כדי לשקם את כוחותיו ולחדש את המלחמה בתוך שנתיים.

בנוגע ליחסים עם הממשל האמריקני תחת הנשיא דונלד טראמפ, דחה זלנסקי את הטענות המייחסות לו אחריות לפרוץ המלחמה או ניהול דיקטטורי. "אני לא דיקטטור, ולא אני התחלתי את המלחמה, זה הכל", הצהיר בתגובה להאשמות.

הוא ציין כי אוקראינה זקוקה לערבויות ביטחוניות המעוגנות בחקיקה בקונגרס האמריקני כדי להבטיח את עמידותן לטווח של שלושים שנה, ללא תלות בזהות הנשיא המכהן, שכן המוסדות נותרים יציבים בעוד המנהיגים מתחלפים.

את הדברים אמר זלנסקי בתגובה לשאלה אם ניתן לסמוך על דונלד טראמפ, כאשר בדבריו רמז כי הוא אינו סומך על טראמפ כאדם, אלא על ארה"ב כמדינה.

על אף המחסור בנשק והלחץ הבינלאומי, זלנסקי הביע ביטחון ביכולתה של אוקראינה להשיב את כל שטחיה ולחזור לגבולות 1991, אך סייג כי מדובר בעניין של זמן בשל המחיר הכבד בחיי אדם הכרוך במתקפה מיידית מול הצבא הרוסי הגדול.

הנשיא זלנסקי הודה כי הוא מוותר בשלב זה על השבת הטריטוריה שנכבשה, אולם סירב בתוקף להעניק למוסקבה שטח שטרם נכבש.

הוא מתח ביקורת מרומזת על השותפות המערביות שטרם אישרו לאוקראינה רישיונות לייצור עצמי של מערכות הגנה אווירית וטילים, דוגמת מערכת הפטריוט, למרות שהדבר מהווה את הבעיה הקשה ביותר בלחימה כיום.

בסוגיית הבחירות באוקראינה ציין הנשיא כי הוא מוכן לקיימן בקיץ הקרוב אם הדבר יהווה תנאי לסיום המלחמה, בתנאי שיינתנו ערבויות ביטחוניות ויתבצעו שינויי חקיקה שיאפשרו הצבעה למיליוני הפליטים והתושבים בשטחים הכבושים.

הוא קרא לשותפיו הבינלאומיים להחליט אם ברצונם לקיים בחירות לגיטימיות או רק להביא להחלפתו. לסיכום דבריו הבהיר זלנסקי כי המאבק נמשך במספר צירים מקבילים ומטרת העל נותרה ללא שינוי: "עבורנו, ההצלחה היא לעצור את פוטין".