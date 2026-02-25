כיכר השבת
על סף פיצוץ?

משמר החופים של קובה טוען: הרגנו 4 אנשים על סירת מירוץ אמריקאית

משמר החופים של קובה ירה למוות בארבעה בני אדם שהיו על סיפון סירת מרוץ הרשומה בארצות הברית | לטענתם, כלי שיט של הסיור הקובני התקרב לסירה במטרה לזהות את הנמצאים על סיפונה, וזו פתחה באש (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

משמר החופים של קובה ירה למוות בארבעה בני אדם ופצע שישה נוספים שהיו על סיפון סירת מרוץ הרשומה ב, במהלך חילופי אש סמוך לחופי האי. כך מסר היום (רביעי) משרד הפנים הקובני.

בהודעת המשרד נמסר כי כלי שיט של הסיור הקובני התקרב לסירה הרשומה בפלורידה במטרה לזהות את הנמצאים על סיפונה, כאשר לדבריהם נפתחה אש מהסירה לעבר הכוח הקובני, והדבר הוביל לפציעת קברניט כלי השיט הקובני.

בהמשך נכתב כי בעקבות ההתנגשות נהרגו בצד הזר ארבעה תוקפים ושישה נוספים נפצעו. משרד הפנים הוסיף כי הפצועים פונו מהמקום וקיבלו טיפול רפואי.

בהודעה לא נמסרו בשלב זה פרטים נוספים באשר לזהות המעורבים או אזרחותם, וכן לא צוין המיקום המדויק שבו התרחש האירוע.

כיכר השבת
