נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מבהיר כי ארה"ב מחזיקה בכמות נשק מספיקה כדי לנצח במלחמה ומתח ביקורת על הנשיא לשעבר ג'ו ביידן.

בפתח דבריו כתב הנשיא טראמפ: "מלאי הנשק של ארצות הברית ברמה בינונית ומעלה מעולם לא היה גבוה ואיכותי כל כך - כפי שנאמר לי היום, יש לנו כמעט מלאי בלתי מוגבל של נשק זה".

לדבריו: "ניתן לנהל מלחמות "לעולם" ובהצלחה רבה, תוך שימוש רק במלאים אלה (שהם טובים יותר מהנשק הטוב ביותר של מדינות אחרות!).

"ברמה הגבוהה יש לנו מלאי טוב, אבל אנחנו לא במקום שבו אנחנו רוצים להיות. כמות משמעותית של נשק איכותי נוסף מאוחסנת עבורנו במדינות מרוחקות".

טראמפ תקף את קודמו בתפקיד: "ג'ו ביידן העצלן בזבז את כל זמנו וכספי מדינתנו, ונתן את הכל לפ.ט. בארנום (זלנסקי!) מאוקראינה - במאות מיליארדי דולרים - ולמרות שהוא נתן כל כך הרבה נשק על-קצה (בחינם!), הוא אפילו לא טרח להחליפו".

"למזלנו", סיכם הנשיא: "שיקמתי את הכוחות המזוינים בתקופתי הראשונה וממשיך לעשות זאת. ארצות הברית מצוידת ומוכנה לנצח, בגדול!!!".