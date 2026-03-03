השריפה במבנה הקונסוליה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
השריפה במבנה הקונסוליה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המתיחות במפרץ עולה: סוכנות הידיעות "סאברין ניוז", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה הערב (שלישי) כי הקונסוליה האמריקנית בדובאי הותקפה. בתיעודים לא מאומתים מהמקום ניתן לראות אש ועשן מיתמר מהמבנה.
משרד התקשורת הממשלתי של דובאי אישר ששריפה פרצה באזור הקונסוליה האמריקנית בעקבות תקיפת כטב"ם. "הרשויות כיבו שריפה קטנה אין נפגעים", נמסר.
תקיפה זו התרחשה יממה לאחר שהותקפה שגרירות ארה"ב בריאד. משרד ההגנה הסעודי אישר הפעולה הוצעה על ידי שני כטב"מים, מה שגרם לשריפה מוגבלת ולנזק חומרי קל בלבד, ללא נפגעים.
התקיפה השנייה ברציפות מתרחשת בשיאה של מתיחות ביטחונית גבוהה במפרץ הפרסי וצפוי לגרור תגובה חריפה מצד ממשל טראמפ והפנטגון.
