כך זה נראה | צפו איראן משתוללת: כטב"ם תקף את הקונסוליה האמריקנית בדובאי; שריפה פרצה במקום שריפה פרצה הערב בקונסוליה האמריקנית באיראן בעקבות פגיעת כטב"ם איראני | על פי התיעודים מהמקום, עשן שחור נראה עולה מהבניין שנפגע – הנמצא בסמוך לשכונות מגורים בנסיכות שבאיחוד האמירויות | צפו בתיעוד מהמקום (בעולם)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 22:03