מה חושבים בארה"ב על המלחמה עם איראן - ומה לגבי כניסה קרקעית?

תומכי הנשיא דונלד טראמפ מבהירים כי למרות גיבוי רחב למבצע הצבאי נגד איראן, שליחת כוחות קרקעיים משמעותיים למדינה תהווה חציית קו אדום מבחינתם, כך לפי ראיונות שערכה 'רויטרס' עם אנשים המגדירים את עצמם כתומכי טראמפ.

שבוע לאחר תחילת המערכה, המאופיינת בתקיפות אוויריות וימיות, מזהירים גם תומכיו האדוקים ביותר של הנשיא מפני הידרדרות למלחמה מתמשכת או ניסיון להחלפת שלטון הכרוך בנוכחות צבאית ארוכת טווח.

על פי סקר של רויטרס-איפסוס שנערך לאחרונה, כשני שלישים מהמשיבים שהצביעו לטראמפ ב-2024 תומכים בתקיפות באיראן, זאת לעומת תמיכה של 25 אחוזים בלבד בקרב כלל הציבור האמריקני.

בראיונות עם מצביעי הנשיא עולה כי רבים מהם רואים בתקיפות צעד הכרחי למניעת התחמשות גרעינית וטילים ארוכי טווח. צ'אד היל, מפקח בתחנת כוח גרעינית מאוהיו, ציין כי "לרוע המזל, נראה שזו כנראה הייתה הדרך היחידה כי בסופו של דבר הם לא סומכים עלינו ואנחנו לא סומכים עליהם". עם זאת, היל הדגיש את התנגדותו למעורבות עמוקה יותר.

החשש מפני אבדות בנפש בקרב חיילים אמריקנים עומד במוקד הביקורת של התומכים, במיוחד לאור הצהרתו של טראמפ כי אינו פוסל שליחת כוחות קרקעיים. וויל בראון, סטודנט ממדיסון, אמר ל'רויטרס' כי "להפציץ אותם במידה שהפצצנו זה בסדר, אבל טראמפ דיבר על כוחות בשטח וחיילים שמתים, ובזה אני פשוט לא יכול לתמוך". דאגה דומה הביעה לורטה טורס מטקסס, שציינה כי "טראמפ ניסה להקדים את המשחק ולהיות פרואקטיבי מול האיומים", אך הוסיפה כי היא חוששת מהסלמה שתצא משליטה או ממתקפות טרור בתוך ארצות הברית.

למרות שמחירי הדלק באזורים מסוימים זינקו בשיעור של 20 עד 50 סנט לגלון, מצביעי הנשיא נוטים לקבל את הגזירה כזמנית. ג'ון ובר מאינדיאנה העריך כי "יש לזה השפעה שלילית לזמן קצר, אבל המצב יחזור לקדמותו". לדבריו, הפעולה הצבאית הייתה נחוצה מזה זמן רב: "זה היה צריך להיעשות מזמן ולא היינו צריכים להתמודד עם זה כל כך הרבה זמן". ג'רלד דאן מניו יורק חיזק דברים אלו ושיבח את הנשיא על כך שפעל במקום שבו ממשלים קודמים נמנעו מהכרעה.

לצד התמיכה, קולות בקרב המצביעים מצביעים על בלבול מסוים נוכח ההסברים המשתנים שסיפק הממשל ליציאה למערכה. הרמן סימס מדאלאס התייחס לסתירות בין דברי שר החוץ מרקו רוביו לבין דברי הנשיא בנוגע למודיעין המוקדם, וכינה את הדיווחים הסותרים ככאלו ש"לא נותנים שום היגיון". סימס הוסיף בהקשר זה כי "אנחנו לא צריכים להילחם מלחמה עבור מישהו אחר", ברמז לישראל כמובן, אמירה שנשמעת רבות מפי אנשי MAGA אשר לא מעט מתוכם הם אנטי-ישראלים.

אמנדה טיילור מג'ורג'יה סיכמה את תחושת האמון המהולה בחשש המאפיינת את מחנה תומכי הנשיא בעת הזו. "המודיעין שלנו בדרך כלל צודק בדברים האלה אז אני עומדת לקוות ולסמוך שזה קרה בגלל זה, ולא רק בגלל תחושת הבטן שלו", אמרה טיילור, אך הבהירה כי "אף אחד לא רוצה מלחמה אמיתית ומתמשכת – הייתי שונאת לראות את זה קורה". דון ג'רניגן מווירג'יניה ביץ' התריע מפני השלכות הלחימה על ביטחון העורף האמריקני וציין כי "אם נהרוג את האחים שלהם ואת האבות שלהם ואת הדודים שלהם שם, הם הולכים לבוא לכאן ולנסות להרוג את שלנו".