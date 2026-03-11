משטרת לונדון תטיל איסור גורף על קיום צעדת "יום אל-קודס" השנתית ועל צעדות הנגד המתוכננות מולה החל מיום רביעי אחר הצהריים, כך לפי דיווח בבריטניה שהובא ב-BBC.

האיסור, שיהיה בתוקף למשך חודש ימים, אושר על ידי שרת הפנים שבאנה מחמוד לאחר הערכת מצב משטרתית שהצביעה על סיכון ממשי לביטחון הציבור.

מחמוד הבהירה כי ההחלטה נחוצה כדי למנוע "הפרעות סדר ציבוריות חמורות, בשל היקף המחאה והפגנות הנגד המרובות, ובהקשר של הסכסוך המתמשך במזרח התיכון".

במשטרה המטרופוליטנית הדגישו כי הסמכות לאסור צעדה היא חריגה ולא נעשה בה שימוש מאז שנת 2012. סגן ניצב אדה אדלקן, האחראי על הסדר הציבורי, הסביר כי הצעדה מעלה סיכונים ייחודיים לאור המתיחות הקיצונית בין הפלגים השונים והמצב הביטחוני הרגיש בחו"ל.

לדבריו, "התחשבנו בהשפעה הצפויה על המחאות לאור המצב הנפיץ במזרח התיכון, כאשר המשטר האיראני תוקף בעלות ברית של בריטניה ובסיסים צבאיים מעבר לים". הוא הוסיף כי אירועי עבר של הצעדה הובילו למעצרים בגין תמיכה בארגוני טרור וביצוע פשעי שנאה אנטישמיים.

רק בשנה האחרונה, עצרה משטרת לונדון מאות מפגינים שהביעו תמיכה בארגון "פעולה למען פלסטין".

למרות האיסור על הצעדה, שרת הפנים ציינה כי המארגנים יוכלו לקיים הפגנה במקום קבוע תחת תנאים מגבילים וקפדניים. החוק בממלכה אינו יכול לאסור קיום צעדה סטטית.

"אני מצפה לראות את מלוא עוצמת החוק מופעלת נגד כל מי שיפיץ שנאה ופילוג במקום לממש את זכותו למחאה שלווה", מסרה מחמוד. דאל באבו, בכיר לשעבר במשטרה וחבר במועצת השיטור של לונדון, גיבה את המהלך וטען כי מדובר בהחלטה המבוססת על מודיעין משטרתי מוצק וכי יש לתת אמון בשיקול דעתם של המפקדים.

מנגד, בוועדה האסלאמית לזכויות אדם המארגנת את האירוע, תקפו את ההחלטה. פייסל בודי, נציג הארגון, מסר כי "אם זה נכון, מדובר ביום עצוב לחופש הביטוי, לחופש ההתאגדות ולזכותם של אנשים למחות באופן לגיטימי על נושאים שחשובים להם".

בודי טען כי ההפגנה התקיימה בדרכי שלום ב-40 השנים האחרונות. מנגד, לורד וולני, לשעבר יועץ הממשלה לענייני אלימות פוליטית, הגדיר את בקשת המשטרה כהחלטה הנכונה, במיוחד על רקע התגברות הקריאות לאיסור האירוע מאז מתקפת השבעה באוקטובר.