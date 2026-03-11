ידה הארוכה של טהרן? הדרמה שהתרחשה ליד בית הכנסת באוסלו

משטרת נורווגיה עצרה שלושה בני אדם בחשד להחזקת כלי נשק בלתי חוקיים וציוד חבלה בסמוך לבית הכנסת המרכזי באוסלו.

המעצר בוצע לאחר ששוטרים המוצבים במקום זיהו אדם המוכר להם ברובע סנט הנסהוגן שבו ממוקם בית הכנסת. בעוד שאחד העצורים שוחרר בהמשך, שני חשודים אחרים הובאו בפני בית המשפט המחוזי באוסלו. מעצרו של חשוד אחד הוארך בשבועיים בתנאי בידוד, ואילו מעצרו של השני הוארך בשבוע, תחת מגבלות מחמירות על ביקורים ותקשורת.

למרות חומרת הממצאים, במשטרה המקומית מנסים להרגיע את הרוחות. התובעת המשטרתית, מארן אוסטרן, מסרה כי "המשטרה מדגישה כי בזמן זה אין לנו מידע המצביע על כך שהתיק כולל איומים או מתקפה נגד בית הכנסת או אינטרסים יהודיים".

באופן מקומם, היא טענה כי "בשלב זה נראה כי האירוע החל כבדיקה שגרתית של אדם המוכר למשטרה, וכי המיקום והעיתוי עשויים להיות מקריים". עם זאת, רשויות הביטחון בודקות את ההסברים שסיפקו החשודים להימצאותם בקרבת המוסד היהודי כשהם חמושים.

המעצרים בנורווגיה מתרחשים בצל רצף אירועים ביטחוניים באירופה ובעולם. ביום ראשון לפנות בוקר אירע פיצוץ בשגרירות ארצות הברית באוסלו, אשר נחקר כפעולת טרור פוטנציאלית באמצעות מטען חבלה מאולתר.

במקביל, בבלגיה התרחש פיצוץ בבית כנסת בעיר ליאז', אירוע שהוגדר על ידי שר הפנים הבלגי, ברנרד קווינטין, כ"מעשה אנטישמי נתעב שכיוון ישירות נגד הקהילה היהודית". השר הבלגי הוסיף כי אמצעי האבטחה סביב אתרים דומים ימשיכו להתחזק.

ברקע הדברים, פורסם כי המודיעין האמריקאי יירט מסרים מוצפנים שככל הנראה מקורם באיראן, אשר נועדו להפעיל תאי טרור רדומים ברחבי העולם בעקבות מותו של עלי חמינאי. בנורווגיה הבהירו כי רמת הכוננות הועלתה כבר לפני זמן מה. גרטה מטליד, ראש מחלקת המבצעים המשותפת, ציינה כי הוחלט על נוכחות משטרתית מוגברת במספר מוקדים, כולל בית הכנסת, על בסיס הערכות מצב של שירות הביטחון הנורווגי והתפתחויות בזירה הבינלאומית.

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, בתגובה למעצרים באוסלו:

"הניסיון של רשויות האכיפה להגדיר הימצאות של מטעני חבלה ונשק חם בסמוך לבית כנסת כ'אירוע מקרי', הוא כשל תודעתי חמור המזמין את הפיגוע הבא. מה שראינו השבוע באוסלו, בדומה לאירועי הירי בקנדה, הוא חלק מאסטרטגיה איראנית סדורה של ייצוא טרור וערעור הביטחון בלב בירות המערב.

הכתובת על הקיר והיא תוצר של מדיניות מכוונת מטהרן. מי שמסרב לקרוא למציאות בשמה ומסתפק ב'בדיקות שגרתיות', יתעורר למציאות של 'בונדיי ביץ' 2' ברחובות אירופה. המלחמה של ישראל מול ציר הרשע היא המחסום האחרון בפני טרור שישטוף את העולם החופשי כולו."