כיכר השבת
בצל המלחמה

"יעשה הכל חוץ מלתפוס עמדה": טראמפ משתף מערכון הלועג לסטארמר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף קטע מתוכנית שבו לועגים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על התנהלותו סביב מצר הורמוז | המתיחות בין המנהיגים גברה עם פרוץ העימות מול איראן (בעולם)

הקטע מהמערכון הלועג לסטארמר (צילום מסך)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף קטע מתוכנית “סאטרדיי נייט לייב UK” שבו לועגים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על התנהלותו סביב מצר הורמוז והעימות עם .

במערכון, השחקן מגלם את סטארמר כמי שחושש לענות לשיחת טלפון מ, ולבסוף פונה לייעוץ מיועץ צעיר מדור ה־Z כיצד לשמור על “היחסים המיוחדים” עם נשיא ארצות הברית. במהלך הקטע הוא אומר “אעשה כל דבר, חוץ מלתפוס עמדה”.

מתיחות מדינית גוברת

המתיחות בין טראמפ לסטארמר גברה עם פרוץ העימות מול איראן, כאשר הנשיא האשים את ראש הממשלה הבריטי בכך שהוא מתמהמה יתר על המידה באישור שימוש אמריקאי בבסיסים בריטיים באזור.

טראמפ וסטארמר בביקורו של נשיא ארה"ב באנגליה (צילום: הבית הלבן)

טראמפ אמר מוקדם יותר החודש כי “בריטניה מאוד מאוד לא משתפת פעולה לגבי האי המטופש הזה שיש להם”, בהתייחסו לדייגו גרסיה.

רק לאחר שאיראן תקפה מדינות שכנות באזור, הודיעה בריטניה כי מפציצים אמריקאים יוכלו להשתמש בדייגו גרסיה ובבסיס בריטי נוסף כדי לתקוף אתרי טילים איראניים. ביום שישי הבהירה ממשלת בריטניה כי הדבר כולל גם אתרים המשמשים לתקיפת ספינות במצר הורמוז.

בריטניה גינתה את מה שכינתה “תקיפות פזיזות” לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר הבסיס הצבאי האמריקאי-בריטי בדייגו גרסיה ביום שישי, כאשר משרד ההגנה הבריטי תיאר את איראן כמי ש”משתלחת ברחבי האזור”.

