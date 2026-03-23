השופט הצרפתי ניקולא גויו, המכהן בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, נותק כמעט לחלוטין מניהול אורח חיים מודרני בעקבות סנקציות חריפות שהטיל עליו ממשל טראמפ.

הצעד האמריקאי, שהגיע כתגובה לצווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה נתניהו, הציב את גויו ברשימה אחת עם בכירי הטרוריסטים וסוחרי הסמים בעולם, מה שהוביל להקפאת כלל פעילותו הפיננסית מול חברות אמריקאיות.

​בשל התלות המוחלטת של הצרכנות האירופית בתשתיות פיננסיות אמריקאיות, כרטיסי האשראי של השופט גויו חדלו לפעול.

"הכרטיס שלך לא עובד יותר. הוא נותק כי למעשה הכרטיסים היחידים שיש לנו בצרפת הם ויזה ומאסטרקארד", אמר השופט בראיון.

כתוצאה מכך, גויו אינו יכול להשתמש בשירותי אמזון, לבצע הזמנות ב-Airbnb או להזמין חופשות וחדרי מלון דרך אתרים מובילים כגון בוקינג ואקספידיה, המבטלים את עסקאותיו באופן מיידי.

​הבידוד הכלכלי משפיע גם על היבטים לוגיסטיים פשוטים. במקרה שפורסם, פריט שהזמין השופט מחבל ברטאן שבצרפת לביתו שבהאג לא סופק, לאחר שחברת השילוח UPS סירבה לבצע את המשלוח לאדם הנכלל ברשימת הסנקציות.

המצב תואר על ידו כחזרה כפויה לעבר: "זה מאוד מעיק ביומיום, אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, זו מכונה לחזרה בזמן. למעשה אנחנו חוזרים לעולם הטרום-דיגיטלי".

​נשיא צרפת פועל באופן אישי בניסיון לפתור את המשבר, ושיגר כבר שבעה מכתבים רשמיים לממשל האמריקאי בבקשה להסרת הסנקציות.

החשש המרכזי בפריז הוא מההשפעה המשתקת על מערכת המשפט הבינלאומית. "אם התובעים מפחדים לתבוע, אם עורכי הדין מפחדים להגן, אם השופטים מפחדים לשפוט, אם חברי הפרלמנט מפחדים להצביע על חוקים, אם השרים מפחדים ליישם אותם, אין יותר דמוקרטיה, זה אומר שאנחנו נפעל אך ורק מתוך פחד", התריע השופט הצרפתי.

​השופט ניקולא גויו עצמו הביע פסימיות לגבי האפשרות ששמו יוסר מהרשימה השחורה בעתיד הנראה לעין.

בשיחות סגורות ציין השופט: "אני חושב שלפני סוף הכהונה השנייה של דונלד טראמפ, אני לעולם לא אהיה, כפי שהוא אומר, מחוץ לרשימה". מארמון האליזה נמסר בתגובה כי "הדיפלומטיה שלנו ממשיכה בצעדיה כדי להשיג את הסרת הסנקציות הללו במהירות האפשרית, אנו מצירים על כך שהרשויות האמריקאיות לא נתנו מענה חיובי לבקשתנו עד כה".