באיראן מכחישים את טראמפ ומודיעים: "נשלים את מטרות המלחמה"

באיראן מכחישים את ההצהרה המפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מלפני זמן קצר, בה הבהיר כי מתנהל משא ומתן בין המדינות | הטלויזיה הממלכתית האיראנית שידרה את המסר על פיו "טראמפ התקפל בעקבות האיומים הנחרצים של איראן" (בעולם)

משרד החוץ האיראני מפרסם הכחשה רשמית להודעת טראמפ על שיחות המתנהלות בין הצדדים: "אנו מכחישים את דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע למשא ומתן המתקיים בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של .

הרפובליקה האסלאמית של איראן מחזיקה בעמדתה נגד כל סוג של משא ומתן לפני שאיראן תשיג את מטרות המלחמה שלה".

מוקדם יותר חגגו במדינה את ההצהרה המפתיעה של נשיא ארצות הברית מלפני זמן קצר, בה הבהיר כי הוא דוחה את האולטימטום לתקיפות תחנות כוח במדינה בחמישה ימים.

הטלויזיה הממלכתית האיראנית שידרה את המסר על פיו "טראמפ התקפל בעקבות האיומים הנחרצים של איראן".

שגרירות איראן באפגניסטן כתבה בהודעה רשמית כי "טראמפ חזר בו מהאיומים לתקוף את מתקני האנרגיה שלנו בעקבות האזהרות התקיפות שהוא שמע".

"שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד"

בהודעה המפתיעה שפורסמה היום (שני), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

על רקע האופי החיובי של השיחות, כך מסר הנשיא, הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה.

5
טראמפ מתנהג כמו ילד
יעקב
4
תגיד דונלנד אתה בסדר? שיחות , בשעה שהפ מכחישים ועוד מאיימים שאתה פוחד מהם, מה נסגר, אתה מנהיג המעצמה הגדולה בעולם, תן להם בראש לפרסים החוצפנים, לא שיחות ולא נעליים, רק בין הכוונות מדברים איתם, עד הכניעה המוחלטת שלהם, god bless you
לירז
נקווה שזה בשביל להרדים אותם... ולהוריד את המחירים של הגז והדלק לבינתיים.
שי
3
הפסדנו את המערכה
נתי
2
בואו נחכה עד הערב ונראה...
אלינוי
1
משחקי פוליטקה וטקטיקה מלחמית אבל זה לא בדיוק עובד כנראה שמחכה לאיראן הפתעה מסויימת אם ישראל בפנים
נחשון

