באיראן מכחישים את טראמפ ומודיעים: "נשלים את מטרות המלחמה"

משרד החוץ האיראני מפרסם הכחשה רשמית להודעת טראמפ על שיחות המתנהלות בין הצדדים: "אנו מכחישים את דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע למשא ומתן המתקיים בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן.

הרפובליקה האסלאמית של איראן מחזיקה בעמדתה נגד כל סוג של משא ומתן לפני שאיראן תשיג את מטרות המלחמה שלה".

מוקדם יותר חגגו במדינה את ההצהרה המפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מלפני זמן קצר, בה הבהיר כי הוא דוחה את האולטימטום לתקיפות תחנות כוח במדינה בחמישה ימים.

הטלויזיה הממלכתית האיראנית שידרה את המסר על פיו "טראמפ התקפל בעקבות האיומים הנחרצים של איראן".

שגרירות איראן באפגניסטן כתבה בהודעה רשמית כי "טראמפ חזר בו מהאיומים לתקוף את מתקני האנרגיה שלנו בעקבות האזהרות התקיפות שהוא שמע".

"שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד"

בהודעה המפתיעה שפורסמה היום (שני), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

על רקע האופי החיובי של השיחות, כך מסר הנשיא, הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה.