נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לכלי תקשורת אמריקאים כי איראן "רוצה מאוד להגיע להסכם", לאחר שהמדינה הכחישה באופן גורף שיחות שמתנהלות עם ארה"ב.

"זה יכול לקרות תוך 5 ימים או אפילו מוקדם יותר", טען הנשיא. לדבריו, "השיחות האחרונות עם איראן התקיימו אמש". "אני לא בטוח על מה התקשורת האיראנית מדברת", הוסיף בהתייחס להכחשות האיראניות.

"איראן היא זו שיצרה איתי קשר, ולא להיפך. ניהלנו שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים ויש בינינו כבר נקודות הסכמה מרכזיות. נראה שנקיים שיחה טלפונית עוד היום; שני הצדדים מעוניינים מאוד להגיע לעסקה", הוסיף הנשיא.

"אני מקווה לפתור את הסוגיה מול האיראנים ומאמין שהסכם כזה יהיה התחלה מצוינת עבורם ועבור האזור כולו. הסכם כזה יבטיח לישראל שלום ארוך טווח, ואני סבור שהיא תשמח על כך", הוא הבהיר. לדבריו, "בנוגע למג'תבא ח'אמינאי, אינני יודע אם הוא חי, אך אינני מייחל למותו."

"אנחנו רוצים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, רוצים את החומר הגרעיני המועשר ואני חושב שאנחנו נקבל אותו", הבהיר טראמפ, והוסיף, "אם זה יקרה זו התחלה טובה עבור איראן לבנות את עצמה מחדש. זה גם יהיה טוב לישראל ולשאר המדינות במזרח התיכון". "אם נגיע להסכם עם איראן - ישראל תהיה מרוצה", טען הנשיא.

"מחר בבוקר שעון איראן תכננו לפוצץ את תחנת הכוח המרכזית באיראן שעלות השיקום שלה היא 10 מיליארד דולר", ציין הנשיא. לדבריו, "הם התקשרו אלינו, הם רוצים לעשות עסקה ואנחנו מוכנים לעשות עסקה. הם הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני".

"אם תהיה לנו עסקה עם איראן אנחנו נרד למתקני הגרעין וניקח את האורניום בעצמנו", הוסיף טראמפ.

ההכחשה האיראנית

משרד החוץ האיראני פרסם מוקדם יותר הכחשה רשמית להודעת טראמפ על שיחות המתנהלות בין הצדדים: "אנו מכחישים את דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע למשא ומתן המתקיים בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן", נאמר בהודעה. "הרפובליקה האסלאמית של איראן מחזיקה בעמדתה נגד כל סוג של משא ומתן לפני שאיראן תשיג את מטרות המלחמה שלה".

בהודעה נוספת הבהירו כי "הצהרותיו של טראמפ מגיעות במסגרת הניסיונות להוריד את מחירי הנפט וכדי להרוויח זמן למימוש תוכניותיו הצבאיות".

"שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד"

בהודעה המפתיעה שפורסמה היום הודיע טראמפ כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

על רקע האופי החיובי של השיחות, כך מסר הנשיא, הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה.