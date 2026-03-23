כיכר השבת
הפסקת אש באופק

גורם מכריע: הבכיר האיראני שמנהל מו"מ על עסקה עם טראמפ 

הגורם האיראני הבכיר שארה״ב מנהלת איתו מגעים לקראת הסכם אפשרי להפסק אש הוא יו״ר הפרלמנט קאליבאף | קאליבאף הפך לגורם מכריע באיראן אחרי חיסולו של המזכיר המועצה לבטחון לאומי לאריג'אני (בעולם)

הנשיא טראמפ משמאל, קאליבאף מימין (צילום: מאת Khamenei.ir)

גורם ישראלי מסר כי הגורם האיראני הבכיר שארה״ב מנהלת איתו מגעים לקראת הסכם אפשרי להפסק אש הוא יו״ר הפרלמנט קאליבאף.

מוחמד באקר קאליבאף הוא איש צבא לשעבר ומכהן כיו"ר הפרלמנט של משנת 2020. בעבר כיהן כראש עיריית טהראן. לפני כן שירת שנים רבות במשמרות המהפכה של איראן כמפקד דיוויזיה, מפקד חיל האוויר ומפקד כוח אכיפת החוק של איראן.

קאליבאף הואשם בהתאכזרות ושימוש באש חיה נגד מפגינים מתנגדי המשטר האיראני, במהלך שירותו בתפקידים השונים. לפי הדיווחים, הוא הפך לגורם מכריע באיראן אחרי חיסולו של המזכיר המועצה לבטחון לאומי לאריג'אני.

"איראן היא זו שיצרה איתי קשר, ולא להיפך", הודיע הנשיא טראמפ מוקדם יותר. לדבריו, "ניהלנו שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים ויש בינינו כבר נקודות הסכמה מרכזיות. נראה שנקיים שיחה טלפונית עוד היום; שני הצדדים מעוניינים מאוד להגיע לעסקה".

בהתייחס למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי טען הנשיא כי הוא לא שולט בפועל באיראן: "אני לא יודע מה קורה איתו, או אם הוא מת", התבטא.

בתדרוך לכתבים במטוס ציין הנשיא כי "יש 15 נקודות הסכמה עם איראן. נקודות 1,2,3 הם שלא יהיה להם נשק גרעיני". הוא הבהיר גם כי איראן הסכימה לפתוח מחדש את מצר הורמוז.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר