אשפה בירושלים. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בראש רשימת האוצרות המושלכים (בטעות) לאשפה בארץ, מככבות טבעות הנישואין של כלות לפני ואחרי החתונה, שבדרך לא דרך מגיעות לפח הזבל הקרוב. לפחות שלוש פעמים בשנה מדווח על כלה שאיבדה את טבעתה ומתנדבים פצחו בחיפושים במעמקי הררי הזבל. לא תמיד זה נגמר במציאת האוצר.

החפץ השני המוביל ברשימת הנאבדים והחיפושים הוא התפילין לצערנו. מדי שנה מדווח על תיק תפילין שהגיע איכשהו לפח האשפה. רק לפני מספר חודשים נוסע שהגיע לשדה התעופה שבפלורידה, גילה לפני המראה שהתיק שלו, עם טלית ותפילין יקרי ערך, נעלם. מתנדבים של ארגון "חברים" בדרום פלורידה שהגיעו למתחם האשפה הגדול של השדה החלו לסרוק ידנית כמויות עצומות של פסולת כדי לאתר את פריטיו של האיש. לאחר סריקות ממושכות, בישרו המתנדבים של "חברים" לנוסע החרדי כי נמצא התיק עם הטלית והתפילין, שלם לחלוטין.

חיפושים אחרי התפילין ( צילום: ארגון חברים דרום פלורידה Chaveirim of South Florida )

מזרן המיליון

אחד הסיפורים המפורסמים בארץ הוא סיפורה של אישה תל אביבית בשם ענת שקנתה לאמה מזרן חדש בהפתעה, והשליכה את המזרן הישן של האם לרחוב.

למחרת בבוקר, האם המבוהלת סיפרה לבתה שבתוך המזרן הישן היא החביאה את כל חסכונותיה - סכום שהוערך בכ-מיליון דולר (במזומן, בשטרות של דולרים ויורו). כשהאם גילתה את ההפתעה, היא כמעט התמוטטה לאור העובדה שכל חסכונותיה היו במזרון.

הבת מיהרה לרחוב, אך המזרן כבר פונה על ידי משאית הזבל. החיפושים נמשכו ימים ארוכים בשלושה אתרי הטמנה שונים (כולל אתר "חירייה" ואתר "אפעה" בדרום), תוך סריקה של טונות של אשפה בעזרת דחפורים. אך למרות מאמצי החיפוש וההד התקשורתי העצום בארץ ובעולם, המזרן והכסף מעולם לא נמצאו.

מנגד, סיפור דומה שהתרחש בעיירה בצפון איטליה - נגמר בסוף טוב. הסיפור התרחש בעיירה מונטבלונה בצפון איטליה, שם אישה מבוגרת נדהמה לגלות כי המנקה שלה זרקה בטעות מזרן ישן שבו הוסתרו תכשיטים ומזומן. על פי העיתון המקומי טריבונה די טרוויזו, האירוע התרחש כאשר המנקה לקחה את המזרן הבלוי, שהיה במוסך של האישה, למזבלה העירונית.

המזרן הכיל רכוש יקר ערך בשווי של כ-50,000 יורו. כאשר בעלת המקום גילתה מספר שעות לאחר מכן שהמזרן נעלם, בתה התקשרה מיד למשטרה. האחרונה פתחה בחיפוש נרחב באתר המזבלה. לאחר כשעה, המזרן נמצא, כולל כל התכשיטים והמזומן, אשר הוחזר לאחר מכן לאישה הקשישה.

מזרן מושלך בסמטאות העיר העתיקה בירושלים ( צילום: פלאש 90 )

מאות מיליוני דולרים קבורים בזבל

סיפורו הבלתי יאומן של ג'יימס האוולס, מהנדס מערכות בריטי מהעיר ניופורט, הפך מזמן לסמל של החמצה בעידן הדיגיטלי. במוקד העלילה עומד כונן קשיח שנזרק בטעות למזבלה בשנת 2013, ועליו המפתח הפרטי ל-7,500 מטבעות ביטקוין שכרייה האוולס ב-2009, כאשר המטבע עוד היה בראשית דרכו וחסר ערך ממשי.

עם השנים, ככל שערך הביטקוין זינק, כך גדל הייאוש והנחישות של האוולס. נכון למועד הפרסום, שווי המטבעות שבכונן האבוד מוערך בכ-765 מיליון דולר (למעלה מ-2.7 מיליארד שקל). האוולס מנהל מאבק משפטי ובירוקרטי מתיש מול מועצת העיר ניופורט, שמסרבת בעקביות לאפשר לו לחפור באתר הפסולת העירוני.

המועצה דוחה את בקשותיו בטענה שהחפירה תגרום לנזק סביבתי חמור, תייצר זיהום אוויר ותפר את תנאי הרישיון של המזבלה. מנגד, האוולס לא מוותר: הוא גייס מימון מקרנות גידור שמאמינות בסיכוי למצוא את הכונן, הציע למועצה נתח שמן מהשלל (עשרות מיליוני דולרים שיחולקו לתושבים) ואף הציג תוכנית חילוץ טכנולוגית מתקדמת הכוללת שימוש בבינה מלאכותית, סורקים רגישים וכלבים רובוטיים.

לאחרונה, האסטרטגיה של האוולס השתנתה. הוא הגיש תביעת ענק נגד המועצה על סך חצי מיליארד דולר – הערכת השווי של הביטקוין בשיאו – בטענה שהיא מונעת ממנו גישה לרכושו הפרטי באופן בלתי חוקי.

ארנקים בשווי עצום. ביטקוין ( צילום: א.ל )

קערה ב-3 דולר

משפחה אמריקאית ממדינת ניו יורק רכשה בשנת 2007 קערת קרמיקה לבנה ופשוטה למראה במכירת חצר (Garage Sale) תמורת 3 דולרים בלבד. במשך מספר שנים הקערה הונחה על מדף האח בסלון ביתם, מבלי שידעו כי הם מחזיקים באוצר היסטורי.

לאחר שהתעוררה סקרנותם, המשפחה פנתה למומחים שגילו כי מדובר בקערת "דינג" נדירה ביותר משושלת סונג הצפונית בסין, בת כ-1,000 שנה.

בית המכירות "סותבי'ס" (Sotheby's) העריך בתחילה כי הקערה תימכר בסכום של בין 200,000 ל-300,000 דולר. במרץ 2013, לאחר קרב הצעות סוער בניו יורק, נמכרה הקערה בסכום דמיוני של 2.225 מיליון דולר. הרוכש היה ג'וזפה אסקנזי, סוחר אמנות יוקרתי מלונדון.

הקערה, שקוטרה כ-13 ס"מ, מתאפיינת בעיטורי עלים עדינים ובצבע שנהב. לפי "סותבי'ס", הקערה היחידה בעולם הדומה לה בצורה, בגודל ובעיטור מוצגת באוסף הקבוע של המוזיאון הבריטי בלונדון מעל 60 שנה.

חוקת ארצות הברית ( צילום: ויקיפדיה )

האוצר בשוק הפשפשים

הדפס נדיר של הצהרת העצמאות של ארה"ב משנת 1776 התגלה בשנת 1989, כשתושב פילדלפיה קנה תמונה ממוסגרת בשוק הפשפשים תמורת 4 דולר. בין התמונה לבסיס האחורי של המסגרת הוא מצא את העותק הנדיר, שנמכר לבסוף ב-2.42 מיליון דולר.

העותק נמצא במצב מצויין, והוא אחד מ-25 עותקים של ההדפסה הרשמית, שבוצעה על ידי הקונגרס היבשתי בפילדלפיה ב-4 ביולי 1776. ההדפסים הופצו בזמנו על ידי רץ במטרה להפיץ את בשורת העצמאות לקולוניות, לכוחות הצבא הנלחמים ולגורמים מדיניים שונים. המקור להדפסים הוא מסמך שכתב תומס ג'פרסון.

מחשב אפל הראשון שיוצר אי פעם ( צילום: ויקיפדיה, Creative Commons )

התעלומה במרכז המיחזור

בשנת 2014 הגיעה אישה בשנות ה-60 לחייה למרכז המיחזור "Clean Bay Area" במיליפיטאס, קליפורניה. היא פינתה מספר ארגזים מהמוסך שלה לאחר שבעלה נפטר. היא השאירה את הארגזים ועזבה מבלי לבקש קבלה או להשאיר פרטים.

כמה שבועות לאחר מכן, כשהעובדים פתחו את הארגזים כדי למיין את התכולה, הם נדהמו למצוא תחת ערימת כבלים ומקלדות ישנות את מחשב ה-Apple-1.

ה-Apple-1 הוא המחשב הראשון שיוצר על ידי סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק במוסך המשפחתי ב-1976. יוצרו בסך הכל כ-200 יחידות כאלו, ומעריכים כי רק כמה עשרות שרדו עד היום.

בניגוד למחשבים של היום, ה-Apple-1 נמכר אז כלוח אם בלבד, והקונים היו צריכים להוסיף לו מארז, מקלדת ומסך באופן עצמאי. בעלי מרכז המיחזור מכרו את המחשב לאספן פרטי בסכום של 200,000 דולר.

מכיוון שהמדיניות של המרכז היא לחלוק 50% מהרווחים עם התורם, הם פתחו בחיפוש נרחב אחרי האישה המסתורית כדי להעניק לה צ'ק על סך 100,000 דולר. הבעלים סיפר לתקשורת שהוא זוכר איך היא נראית ורק מחכה שהיא תחזור כדי שיוכל לתת לה את חלקה.

כרטיס לוטו אמריקאי | אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

גם בגזרת כרטיסי הלוטו נרשמו מספר אירועים מסעירים. אדם מפנסילבניה זרק בטעות 25 כרטיסי לוטו שזכו, כל אחד מהם ב-50,000 דולר, מה שהוביל להפסד כולל של 1.25 מיליון דולר. במקרה אחר, אדם במסצ'וסטס מצא כרטיס לוטו שמישהו אחר זרק וגילה שהוא שווה מיליון דולר; הוא זכה בכסף לאחר פשרה משפטית עם הבעלים המקורי.

לרשימה הארוכה מצטרפים גם ציורים עתיקים שנמצאו באשפה והתגלו כיקרי ערך, וכן כינורות שנמצאו במקומות שונים בעולם ולאחר בדיקה התברר כי הם משויכים לאגדות בוני כינורות בהיסטוריה. לצד שלל יצירות אומנות שהגיעו בדרך כלשהי לפח האשפה ורק חדי עין הכירו בכבודן האמיתי.