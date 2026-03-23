הנשיא דונלד טראמפ הימם את העולם הבוקר לאחר שהודיע כי הוא דוחה את האולטימטום שלו לאיראן לפתיחת מצר הורמוז בחמישה ימים והודיע על שיחות בין הצדדים. אלא שבין הצדדים פעורה תהום של דרישות ותנאים.

טראמפ שב וטען הערב (שני) שיש סיכוי טוב להגיע בקרוב להסכם מול איראן על סיום המלחמה – וטען כי יש הזדמנות להביא בהסכם שכזה להסרת האיומים על ארה"ב. "היו לנו שיחות נהדרות עם איראן. דיברנו איתם הרבה, אבל הפעם הם רציניים", הוא אמר. עם זאת, בניגוד לדברי טראמפ - לא ברור עד כמה יש באמת הסכם על השולחן. גם לא ברור האם לא מדובר רק בתרגיל שנועד לקנות זמן ולהרגיע את הפאניקה הכלכלית העולמית.

התנאים של ארצות הברית וישראל

בשיחה שקיים היום ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, הוא התעדכן במגעים שמנהלת וושינגטון עם טהרן. המסר האמריקני לישראל הוא שארה"ב תתעקש על הקווים האדומים שלה, שדומים מאוד לאלה של ישראל.

התנאים כוללים: הוצאת האורניום המועשר מאיראן, עצירת תוכנית הגרעין, החזרת פיקוח חודרני של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), הגבלת תוכנית הטילים הבליסטיים (האמריקנים מתעקשים על הקפאת תכנית הטילים לחמש שנים), הפסקת מימון הטרור ועוד.

בישראל מתקשים להאמין שהאיראנים באמת יסכימו לתנאים האלה, ולא מבינים מאיפה טראמפ שואב את האופטימיות שלו ומדבר על הסכמות, בשעה האיראנים מכחישים זאת כלפי חוץ. בישראל לא בטוחים שיש בטהרן מי שיסכים לתנאים כאלה, שמבחינת האיראנים הם הסכם כניעה.

על פי הדיווח ב-ynet, בישראל יש חשש ודאגה שבסופו של דבר האיראנים ינצלו את המו"מ כדי למשוך זמן, וכי טראמפ יקבל כל תוצאה שתאפשר לו להכריז על ניצחון ולא יתעקש על כל הקווים האדומים.

לדרישה האחרונה הזו, כך לפחות לפי הדיווח ב"ג'ורנל", הצטרף הערב דיווח ב"א-שרק אל-אווסט" הסעודי, שלפיו איראן התחייבה בפני ההנהגה בביירות לכלול את לבנון בכל הסכם לסיום המלחמה.

הבכיר האיראני מוחסן רזאאי, שדווח לאחרונה כי מונה ליועצו הצבאי של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, הגיב לאיום של טראמפ לפגוע בתשתית החשמל של איראן - איום שממנו הנשיא נסוג בינתיים - ואמר: "הפעם זה לא יהיה עין תחת עין, אלא ראש תחת עין ואתם תעזבו את המפרץ. המלחמה תימשך עד שנקבל פיצוי על כל הפסדינו, כל הסנקציות הכלכליות יוסרו, ונקבל ערבויות משפטיות בינלאומיות שוושינגטון לא תתערב בעניינינו".

יש גם וויתורים

לפי דיווח בחדשות 12, האיראנים מציגים עמדות פתיחה הכוללות נכונות לוויתורים משמעותיים בסוגיות המרכזיות. בין היתר, מדובר בהשהיית פרויקט הטילים לחמש שנים. בנוסף, הם מוכנים לדון בצמצום העשרת האורניום – אם כי לא ברור עדיין באילו היקפים.

במוקד עומד גם דיון על כ-440 קילוגרם אורניום שהועשר לרמה של 60%, ושככל הנראה קבור בחלקו או ברובו מתחת להריסות בפורדו ובנתנז. לצד זאת, האיראנים מביעים נכונות לפיקוח של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית על הצנטריפוגות שנותרו – וכן להפסקת מימון של שלוחותיהם באזור, ובהן חיזבאללה, חמאס ומיליציות בעיראק.

מנגד, נשמעים מסרים סותרים מתוך ההנהגה האיראנית. יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף טוען כי כלל לא התקיים משא ומתן, בעוד שבמשמרות המהפכה מדגישים כי הם ממשיכים "עד הסוף". הפערים הללו מעלים סימני שאלה באשר לשאלה האם יש כתובת רצינית וכבדת משקל בטהראן שאיתה ניתן לנהל את השיחות.

ההקצנה של האיראנים

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", באיראן הציבו רף גבוה מדי לסיום פעולות האיבה, עם דרישות קיצוניות שמונעות מהשיחות להתקדם משמעותית. גורמים ערביים ששוחחו עם ה"ג'ורנל" אמרו כי במוקד השיחות הלא-ישירות עומדת שאלת מצר הורמוז.

המתווכים הערביים הציעו לפי העיתון שהמצר יועבר לשליטתה של "ועדה אזורית וניטרלית" שתאפשר מעבר של כל ספינה בהורמוז. הגורמים ששוחחו עם העיתון הוסיפו כי מצרים העלתה אפשרות של הפסקת אש בת חמישה ימים, על מנת "לבנות אמון" בין טהרן לוושינגטון.

לפי הגורמים, משמרות המהפכה דרשו בתגובתם "משטר חדש" במצר הורמוז, שבו איראן תוכל לגבות עמלה מכל ספינה שעוברת במצר, כפי שמצרים גובה עמלות מספינות שעוברות בתעלת סואץ.

דרישות נוספות של משמרות המהפכה היא קבלת ערבויות שהמלחמה לא תוכל להתחדש (כלומר שארה"ב או ישראל לא יתקפו שוב את איראן בעתיד); סגירה של הבסיסים האמריקניים במזרח התיכון; פיצוי על הנזק שנגרם לאיראן במלחמה; וסיום של המתקפות הישראליות על חיזבאללה בלבנון.

ההתקדמות בשיחות

במקביל, פקיסטן פועלת כמתווכת, ונבחנת אפשרות לפגישה בין הצדדים כבר בשבת הקרובה באיסלאמאבאד. מי שמוביל את המהלך הוא הגנרל אסים מוניר, המנהיג הצבאי של פקיסטן והשליט בפועל של המדינה, שמתמודד גם עם לחצים פנימיים מצד האוכלוסייה השיעית במדינה, שמתקוממת על הקו של הממשלה ששומרת מרחק מאיראן.

טראמפ טען מוקדם יותר היום כי הוא מנהל מגעים מול "מנהיג מכובד" באיראן – אך לא מול המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שטרם נראה או נשמע בפומבי – ולפי הערכות בישראל השיחות הללו מתנהלות מול יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף. קאליבאף עצמו הכחיש הערב שניהל מגעים מול ארה"ב ותיאר זאת כ"פייק ניוז שנועד לתמרן את השווקים ולהימלט מהביצה שבה ארה"ב וישראל לכודות".

עם זאת, בכיר באיראן אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאכן התקבלה בקשה מצד ארה"ב לשיחות מול קאליבאף, ולטענת הגורם איראן טרם השיבה. במשרד החוץ האיראני אמרו כי מדינות באזור מנסות לתווך כדי להביא לסיום המלחמה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאמירותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מו"מ עם איראן, ואמר כי "מוקדם יותר היום שוחחתי עם טראמפ. הוא מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארה"ב כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו".