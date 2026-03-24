ארצות הברית הטילה למערכה נגד המשטר האיראני את מיטב נכסיה האסטרטגיים, הכוללים כוח אווירי וימי רחב היקף.

על פי נתונים שפרסם הלילה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הכוח האווירי המוצב באזור כולל מפציצים אסטרטגיים מסוג B-1, B-52 ומפציצי החמקן B-2.

לצדם פועלים מערכי מטוסי קרב מתקדמים בהם F-22, F-35 ו-F-15, ומטוסי תקיפה מסוג A-10. המערך האווירי נתמך ביכולות לוחמה אלקטרונית של מטוסי EA-18G, מטוסי ביון U-2 ומערכות שליטה ובקרה מסוג E-2D.

בזירה הימית מפעיל הצי האמריקני נושאות מטוסים וצוללות המונעות באנרגיה גרעינית, לצד משחתות טילים מונחים. על הקרקע נפרסו מערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט ו-THAAD, יחד עם מערכות ארטילריה רקטית מסוג HIMARS. המבצע, שהחל ב-28 בפברואר 2026 בהנחיית נשיא ארצות הברית, רשם עד כה למעלה מ-9,000 טיסות קרב שבוצעו על ידי מגוון כלי הטיס, בהם גם מסוקי אפאצ'י ומל"טים מסוג MQ-9.

הנתונים המעודכנים מצביעים על תקיפת למעלה מ-9,000 מטרות בשטח איראן מאז תחילת הפעילות. בין היעדים שהותקפו נמנים מרכזי פיקוד ושליטה, מפקדות ואתרי מודיעין של משמרות המהפכה, וכן תשתיות לייצור ואחסון טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים. בפיקוד המרכז מציינים כי ניזוקו או הושמדו למעלה מ-140 כלי שיט איראניים, כחלק מהמאמץ לפגוע ביכולות הימיות של המשטר.

מטרת המבצע הוגדרה כפירוק מנגנוני הביטחון של איראן, תוך התמקדות במיקומים המהווים איום מיידי. במסגרת זו הותקפו אתרי הגנה אווירית משולבים, בונקרים תת-קרקעיים ותשתיות תקשורת צבאיות. המבצע נמשך תחת פיקודו של פיקוד המרכז, כאשר הכוחות האמריקניים ממשיכים לפעול נגד מערכי הטילים והייצור הצבאי במדינה.