אירוע קשה התרחש ביום ראשון בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס של חברת אייר קנדה התנגש במשאית כיבוי על המסלול.

המטוס נשא 72 נוסעים וארבעה אנשי צוות בעת הנחיתה כאשר התרחשה ההתנגשות. על פי הרשויות, משאית הכיבוי חצתה את המסלול לאחר שקיבלה אישור להגיב למטוס אחר שדיווח על תקלה, ובמקביל נשמעה הקלטה של פקח טיסה המזהיר את הנהג לעצור רגעים לפני הפגיעה.

עוצמת ההתנגשות הייתה קשה במיוחד וגרמה להינתקות תא הטייס, מה שהוביל למותם של הטייס והטייס המשנה, ולפציעתם של עשרות בני אדם נוספים. כארבעים נוסעים ואנשי צוות, יחד עם שני אנשים שהיו במשאית הכיבוי, פונו לבתי חולים באזור.

בתוך האירוע הדרמטי בלט מקרה הישרדות יוצא דופן של דיילת בשם סולאנג’ טרמבלה, שנזרקה מחוץ למטוס כשהיא עדיין חגורה למושבה. בני משפחתה סיפרו כי היא סובלת משברים ברגל ותזדקק לניתוח, אך מצבה הכללי יציב. בתה אמרה כי מדובר בנס של ממש וכי קשה להבין כיצד הצליחה לשרוד את האירוע.