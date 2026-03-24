כיכר השבת
קשרים אפלים

ריגול מבפנים: מדינה אירופאית נחשדת בשיתוף פעולה עם רוסיה

שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי | בינתיים האיחוד מתעלם לפי הדיווחים מהונגריה בדיונים, מחשש לדליפות לרוסיה (בעולם)

נשיא רוסיה, פוטין.

שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר בתגובה להאשמות שהופנו כנגדו כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי.

לפי דיווח של אתר Euronews, סיירטו הכחיש כל הפרה של פרוטוקולי ביטחון והסביר כי החלטות האיחוד בנושא אנרגיה, תעשיית הרכב וביטחון משפיעות ישירות על יחסי הונגריה עם שותפים מחוץ לאיחוד.

לדבריו, "כן, יש לדון בנושאים הללו עם שותפינו מחוץ לאיחוד האירופי. אני מדבר לא רק עם שר החוץ הרוסי, אלא גם עם עמיתיי האמריקנים, הטורקים, הישראלים, הסרבים ואחרים לפני ואחרי ישיבות מועצת האיחוד האירופי. מה שאני אומר אולי נשמע חמור, אבל דיפלומטיה היא לדבר עם מנהיגים של מדינות אחרות".

בנוסף, פרסם סיירטו סרטון ברשתות החברתיות שבו הכחיש את הטענות על הפרת פרוטוקולי ביטחון בישיבות מועצת החוץ של האיחוד האירופי. הוא הדגיש כי ברמה המיניסטריאלית אין נושאים סודיים הנדונים: "כל שר מביא את הטלפון שלו לחדר חוץ ממני. הרעיון שיש פרוטוקולי ביטחון כלשהם נופל לקטגוריה של שטות", אמר סיירטו.

לפי דיווח של ה'וושינגטון פוסט', סיירטו סיפק באופן קבוע ללברוב "דיווחים בזמן אמת על מה שנדון" בישיבות האיחוד האירופי, וכן מידע על החלטות אפשריות.

במקביל דווח כי האיחוד האירופי מתעלם מהונגריה בדיונים רגישים מחשש לדליפות ל. מפלגת האופוזיציה ההונגרית, טיסה, הבטיחה כי אם תנצח בבחירות, היא "תחקור מיד את הקשרים של פטר סיירטו עם רוסיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר