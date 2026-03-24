כיכר השבת
לחץ מאחורי הקלעים

"הזדמנות היסטורית": יורש העצר הסעודי דוחף את טראמפ לרסק את איראן

יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן דוחף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להמשיך במלחמה נגד איראן | בין השאר טען כי ארה"ב צריכה לשקול לשלוח כוחות למדינה כדי להשתלט על תשתיות האנרגיה ולגרום להחלפת המשטר (בעולם)

טראמפ ובן סלמאן (צילום: הבית הלבן)

על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן דוחף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להמשיך במלחמה נגד , וטוען כי המבצע הצבאי המשותף של ארה"ב וישראל מספק “הזדמנות היסטורית” לעצב מחדש את המזרח התיכון.

לפי הדיווח, בכמה שיחות שקוימו בשבוע האחרון העביר בן סלמאן את המסר כי יש ללחוץ לחיסול המשטר הקיצוני באיראן. בן סלמאן טען כי איראן מהווה איום ארוך טווח למפרץ, ואין דרך להסירו אלא באמצעות סילוק המשטר.

בן סלמאן אמר ל שארה"ב צריכה לשקול לשלוח כוחות לאיראן כדי להשתלט על תשתיות האנרגיה ולגרום להחלפת המשטר. כאשר טראמפ הביע חששות מפני עליית מחירי הנפט והנזקים לכלכלה - יורש העצר הסעודי הבהיר כי מדובר בהשלכות זמניות בלבד.

"שיחות טובות" - וההכחשה האיראנית

כזכור, הנשיא הפתיע את העולם בהודעה שפרסם אתמול, לפיה ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

על רקע האופי החיובי של השיחות, כך מסר הנשיא, הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה לדבריו מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע.

ההודעה הגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. ימים ספורים קודם לכן הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה.

האיראנים בתגובה מיהרו להבהיר כי לא מתקיימות שיחות כלל בין המדינות, וטענו כי הנשיא הוציא את ההצהרה על מנת לעצור את עליית מחירי הנפט בצל המלחמה וסגירת מצרי הורמוז.

