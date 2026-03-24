שלושה גורמים שבקיאים בפרטים אמרו הערב (שלישי) שיש כבר מנגנון שאליו חותרים יועצי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, בהסכמת הנשיא טראמפ כמובן, והוא - הכרזה על חודש של הפסקת אש שבמהלכו ידונו הצדדים על הסכם 15 הנקודות, די דומה למה שקרה בעזה ובלבנון. כך על פי דיווח בחדשות 12.

התרחיש הזה, של הסכם עקרונות מהיר ועמום, מדיר שינה מעיני הדרג המדיני והביטחוני בישראל, בשל החשש שבנקודת זמן כזו - האיראנים בעצם ייצאו עם ידיהם על העליונה, שכן הם הצליחו לעצור את האש מבלי שלובנו כל הנקודות.

עוד נחשף מסמך 15 הנקודות שהועבר לאיראן, שהובא מפי גורם מערבי:

התפרקות מיכולות הגרעין הקיימות שכבר נצברו התחייבות שאיראן לעולם לא תחתור להשגת נשק גרעיני לא יועשר חומר על אדמת איראן כל החומר המועשר יימסר לסאב"א בלוח זמנים קרוב שיוגדר בין הצדדים נתנז, אספהאן ופורדו יוצאו משימוש - יושמד והסוכנות לאנרגיה אטומית תהיה חשופה לכל המידע בתחומי איראן איראן תנטוש את הפרדיגמה של הפרוקסיז ותפסיק בפועל לממן ולחמש את השלוחות באזור מצר הורמוז יישאר פתוח, יהיה אזור ימי חופשי - ואף אחד לא יחסום אותו פרויקט הטילאות: תהיה החלטה בהמשך אבל יצטרכו להגביל מספר וטווח, שימוש בהמשך: רק לצרכי הגנה עצמית.

בתמורה איראן תקבל את הורדת כל הסנקציות, יסייעו להם בקידום ופיתוח פרויקט גרעין אזרחי בבושהר (ייצור חשמל), יוסר איום הסנאפבק.

מוקדם יותר טראמפ אמר כי האיראנים נתנו "מתנה" בשווי עצום. טראמפ הוסיף: "זה לא היה קשור לגרעין. זה היה קשור לנפט ולגז, וזה היה דבר יפה מאוד מצדם, אבל מה שזה הראה לי זה שאנחנו מתנהלים עם האנשים הנכונים". הוא ציין כי "המתנה הייתה קשורה לתנועה ולמצר הורמוז, כן, משא ומתן על מי ישלוט במצר".