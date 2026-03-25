בכירי תעשיית ההייטק הביטחונית בארה"ב מכנים את העימות הצבאי האחרון עם איראן “מלחמת ה-AI הראשונה בהיסטוריה”. שיאם סנקר, מנהל הטכנולוגיה הראשי של חברת פלנטיר טכנולוג'יז, אמר בריאיון ל-Bloomberg TV כי "האנושות תביט לאחור ותזהה במלחמה הזו את נקודת המפנה - העימות הראשון שבוצע ורותם את הבינה המלאכותית בהיקף כה רחב." לדבריו, יכולות ניתוח בזמן אמת ותכנון מבצעי מבוססות בינה מלאכותית הקפיצו את קצב הפעולה של הכוחות. "ביצענו פי שניים יותר תקיפות ביום אחד, בזמן תכנון שהיה בעבר לוקח ימים שלמים," הוסיף סנקר.

כך נראית חזית דיגיטלית

על פי The Washington Post, במרכז המבצע עמדת מערכת Maven Smart System של פלנטיר - המשתמשת במודל השפה של Claude מבית Anthropic. המערכת מסוגלת לזהות ולתעדף מטרות, להמליץ על סוגי חימוש, ולהצליב נתונים עם מלאים, דיוקים קודמים ותוצאות בשטח. אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, אישר כי “הפתרונות המתקדמים הללו מסוגלים להמיר תהליכים שדרשו שעות או ימים - לשניות בודדות.” סנקר תיאר את שיתוף הפעולה בין האדם למכונה כ"סצנה מסרט מדע בדיוני" עבור לוחמי צה"ל והאמריקאים.

מחיר הטכנולוגיה: נפגעים אזרחיים ומבוכה מוסרית

ההישגים הצבאיים המרשימים של ארה"ב עומדים בצילן של טענות קשות מצד מתנגדים בטענות של פגיעה באזרחים. ביום הראשון ללחימה דווח על תקיפה בעיר האיראנית מינאב, שבה הושמד בית הספר שַׁגַ’רֶה טַאיֶּבֵּה. לפי משרד הבריאות האיראני, נהרגו במקום 168 בני אדם, רובם תלמידים. ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל טוען כי מדובר בתקיפה שבוצעה באמצעות נשק מונחה, ומזהירה כי ייתכן שהמודיעין ששימש את התוקפים היה ישן ומוטעה. ממשל טראמפ טען תחילה כי מדובר בפגיעה שביצעו כוחות איראניים, אך חקירה פנימית של הצבא האמריקאי ציינה "סבירות גבוהה" לכך שהאחריות מוטלת על ארה"ב. במקביל פתחה מועצת זכויות האדם של האו"ם בחקירה עצמאית.

כמו כן, ד"ר קרייג ג’ונס, חוקר מלחמות מודרניות, אמר ל-“Democracy Now” כי השימוש במערכות AI “מצמצם את מעורבות האדם, ומעביר החלטות על חיי אדם לאלגוריתמים - תהליך שמעלה שאלות משפטיות, מוסריות ופוליטיות עמוקות.” לדבריו, המלחמה באיראן עשויה להיזכר בעתיד לא רק כניסוי הגדול ביותר בבינה מלאכותית בשדה הקרב - אלא גם כרגע שבו המין האנושי איבד חלק ניכר מהשליטה על כפתור ההחלטה.

כאשר נשאל על כך ועל התקרית במינאב, העדיף סנקר שלא להתייחס ישירות אך הדגיש כי “הטכנולוגיה הפחיתה לאורך ההיסטוריה את הנזק המשני.” לדבריו, “במלחמת העולם השנייה רק שישה אחוזים מהפצצות פגעו במטרה, ואילו כיום הבינה המלאכותית מאפשרת לבחון עשרות תוכניות לפני ביצוע ולהפיק מבצע מדויק יותר.”