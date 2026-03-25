איראן החלה להניח מלכודות ולתגבר כוחות ואמצעי הגנה אווירית באי חארג' בשבועות האחרונים, כהכנה לאפשרות של מבצע אמריקאי להשתלט על האי, כך לפי דיווח של רשת CNN.

ממשל טראמפ שוקל שימוש בכוחות קרקעיים של ארצות הברית כדי להשתלט על האי הקטן שבצפון מזרח המפרץ הפרסי, המהווה עורק כלכלי חיוני לאיראן ומטפל בכ־90% מייצוא הנפט הגולמי שלה, זאת ככלי לחץ על איראן במטרה לאלץ אותה לפתוח מחדש את מצר הורמוז.

לפי הדיווח, גורמים אמריקאים ומומחים צבאיים מזהירים כי למהלך כזה יש סיכונים משמעותיים, כולל אפשרות לאבידות כבדות בקרב הכוחות האמריקאיים. האי מבוצר בשכבות הגנה שונות, ובשבועות האחרונים העבירה אליו איראן מערכות נוספות של טילי כתף נגד מטוסים, הידועים כ־MANPADS.

בנוסף, לפי המקורות, האיראנים הניחו מלכודות רבות, כולל מוקשים נגד בני אדם ונגד כלי רכב משוריינים, גם לאורך קו החוף שבו עשויים כוחות אמריקאיים לבצע נחיתה אמפיבית אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לקדם מבצע קרקעי.

שתי יחידות משלוח של חיל הנחתים האמריקאי, המתמחות בנחיתות אמפיביות מהירות, פשיטות ומשימות תקיפה מספינות, נפרסו לאחרונה למזרח התיכון. יחידות אלה כוללות אלפי לוחמים, ספינות, כלי טיס ואמצעי נחיתה, והן נחשבות למועמדות המרכזיות להשתתפות במבצע להשתלטות על חארג'. בנוסף, כאלף חיילים מדיוויזיית הצנחנים ה־82 של צבא ארצות הברית צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים.

התקיפה המוקדמת והאיומים מאיראן

הצבא האמריקאי כבר תקף את האי ב־13 במרץ, כאשר לפי פיקוד המרכז הותקפו כ־90 מטרות, כולל מתקני אחסון מוקשים ימיים, בונקרים לאחסון טילים ואתרים צבאיים נוספים. טראמפ הודיע אז כי הכוחות האמריקאיים נמנעו מפגיעה בתשתיות הנפט באי “מטעמי הגינות”.

יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הזהיר מוקדם יותר את “אויבי” איראן מפני ניסיון לכבוש איים איראניים. “בהתבסס על מידע מסוים, אויבי איראן, בתמיכת אחת המדינות באזור, נערכים לכבוש אחד מהאיים האיראניים”, כתב ברשת X. לדבריו, “כל תנועות האויב נמצאות תחת מעקב מלא של כוחותינו. אם הם יחרגו, כל התשתיות החיוניות של אותה מדינה אזורית יהפכו ללא הגבלה למטרות של תקיפות בלתי פוסקות”.