הנשיא דונלד טראמפ התייחס היום (חמישי) לדיווחים האחרונים בכלי התקשורת בנוגע למגעים לגיבוש עסקה והבהיר כי "רק כדי שנעמיד את הדברים על דיוקם, כי צפיתי בחדשות הכזב של הוול סטריט ג'ורנל ובכל הסיפורים האלה שמודפסים כאילו, הו, אני רוצה לעשות עסקה".

טראמפ הדגיש כי המציאות הפוכה לחלוטין וטען כי "הם מתחננים לעשות עסקה, לא אני. הם מתחננים לעשות עסקה. וכל מי שראה מה קורה שם היה מבין למה הם רוצים לעשות עסקה".

בדבריו התייחס טראמפ לפרסומים המכחישים את קיום המגעים וציין כי "הם אומרים, הו, אנחנו לא מדברים עם אף אחד שיידע זאת. ורק טיפש גמור. והם לא טיפשים. הם מאוד חכמים, למעשה, בדרך מסוימת. והם נושאים ונותנים נהדרים". הוא הוסיף בנימה ביקורתית כי "אני אומר שהם לוחמים עלובים, אבל הם נושאים ונותנים נהדרים. והם מתחננים לגבש עסקה".

לגבי היתכנות המהלך, הצהיר טראמפ כי "אני לא יודע אם נהיה מסוגלים לעשות זאת. אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לעשות זאת". הוא מתח ביקורת על העיתוי ואמר כי "הם היו צריכים לעשות זאת לפני ארבעה שבועות. הם היו צריכים לעשות זאת לפני שנתיים. או שהם היו צריכים לעשות זאת כשנכנסנו לראשונה לתפקיד, כי לפני שנתיים, היה להם חופש פעולה תחת ביידן, ג'ו הישנוני, הנשיא הגרוע ביותר בתולדות המדינה שלנו".

לסיום, תקף טראמפ את התנהלות הממשל הנוכחי וקודמיו בטענה כי "מה שהוא אפשר שיקרה למדינה שלנו בגבולות. ואפילו עם דבר כזה, אבל לא רק הוא, כל נשיא במשך 47 שנים, כל נשיא היה צריך לעשות זאת. הם היו צריכים לעשות זאת מזמן כי אי אפשר לתת למטורפים נשק גרעיני. והיה להם אחד גדול".

הנשיא התייחס גם למצב במצר הורמוז ואמר כי "אם תהיה עסקה טובה, מצר הורמוז ייפתח".