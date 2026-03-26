הנשיא טראמפ מתכנן להקים יחידת אירוח פרטית בחדר בו נחתמו הסכמי שלום היסטוריים, כחלק מסדרת שיפוצים נרחבת הכוללת עיטורי זהב באולם המזרחי וריצוף מחדש של האכסדרה בגרניט, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

הבית הלבן הודיע כי הנשיא טראמפ ימשיך לבצע שינויים מבניים ועיצוביים במעון הרשמי במהלך כהונתו הנוכחית. דייוויס אינגל, דובר הבית הלבן, מסר בתגובה לתוכניות החדשות כי "הנשיא טראמפ הוא הבנאי הראשי עם עין יוצאת דופן לפרטים ועיצוב, והחזון הנועז שלו ייחרט במארג של אמריקה ויורגש על ידי דורות קדימה. הצלחותיו ימשיכו להעניק לבית הלבן את התהילה המגיעה לו".

במרכז התוכניות הנוכחיות עומד חדר האמנה בקומה השנייה של המעון, חלל היסטורי ששימש בעבר כחדר ישיבות לקבינט הנשיאותי. בחדר זה נחתמו במהלך השנים הסכמים משמעותיים, בהם פרוטוקול השלום שסיים את מלחמת ארצות הברית-ספרד בשנת 1898 והאמנה למניעת ניסויים גרעיניים בשנת 1963. הנשיא מעוניין להפוך את החדר לחדר שינה לאורחים שיכלול חדר רחצה צמוד ומשודרג.

במהלך סיור שערך הנשיא בחודש שעבר לחברי הוועדה לשימור הבית הלבן והוועדה לאמנויות יפות, הוא הציג את כוונותיו לגבי החלל. רודני מימס קוק ג'וניור, יו"ר הוועדה לאמנויות יפות, ציין בראיון כי "הוא רוצה להוסיף חדר רחצה, לשפר את החדר". לפי עדויות מהסיור, הנשיא אף ביקש מהנוכחים להצביע בהרמת יד על אישור התוכניות, אם כי גורמים רשמיים הבהירו כי לא מדובר בהצבעה פורמלית מחייבת.

במקביל לשינויים בחדר האמנה, הנשיא פועל להוספת עיטורי זהב בתקרת האולם המזרחי, בסגנון הדומה לזה שהוטמע בלשכה הסגלגלה. לאחרונה הוצב בשטח הבית הלבן פסל של כריסטופר קולומבוס, והחלו עבודות להחלפת הריצוף באכסדרה המובילה למעון. הנשיא התייחס לבחירה בחומרים החדשים ואמר כי "זה ניגוד נהדר. הלבן, עם השחור. זה גרניט שחור יפהפה". לדבריו, העבודות ממומנות באמצעות תרומות פרטיות.

לצורך קידום המהלכים, מינה הנשיא בשנה האחרונה 11 חברים חדשים לוועדה לשימור הבית הלבן, המורכבת משילוב של בעלי ברית פוליטיים, אדריכלים והיסטוריונים. בין המינויים ניתן למצוא את אן סקוט, רעייתו של הסנאטור ריק סקוט, ואת טיפאני אברנתי, מרצה לאדריכלות. בעוד שוועדות אלו ממלאות תפקיד מייעץ בשימור המבנה, לנשיא קיימת הסמכות לעקוף את החלטותיהן.

שיפוצים אלו מצטרפים לשורה של שינויים שכבר בוצעו במתחם, הכוללים את הריסת האגף המזרחי לצורך הקמת אולם נשפים בשטח של כ-8,300 מטרים רבועים, ושיפוץ יסודי של חדר הרחצה הצמוד לחדר השינה של לינקולן באמצעות שימוש נרחב בשיש וזהב. בנוסף, הנשיא פועל להקמת מרכז סינון ביטחוני חדש למבקרים בשטח של כ-3,000 מטרים רבועים.