חשוד ברצח: יהודי תכנן להצית את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית

גבר מניו ג׳רזי נעצר לאחר שתכנן להצית באמצעות בקבוקי תבערה את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית נרדין כסוואני, מייסדת ומנהיגת הארגון הפרו פלסטיני "בתוך חיינו" ומהדמויות הבולטות בהובלת מחאות נגד ישראל בניו יורק.

לפי הרשויות, החשוד, אלכסנדר הייפלר בן 26, נעצר בביתו בעיר הובוקן לאחר מבצע סמוי ממושך של משטרת ניו יורק, במהלכו שוחח במשך שבועות עם בלש סמוי שחדר לקבוצת צ’אט שבה היה פעיל.

הייפלר נתפס כשהוא מרכיב בקבוקי תבערה שתכנן להשליך לעבר ביתה של כסוואני. בחקירה עלה כי הזדהה כחבר בקבוצה “אחוות JDL 613”, ארגון שהוקם בניו ג׳רזי בשנת 2024 ומציג את חבריו כ“לוחמים יהודים” נגד אנטישמיות.

לפי כתב האישום, הייפלר תכנן להימלט לישראל לאחר המתקפה. הוא נפגש עם הבלש הסמוי, סייר ליד ביתה של כסוואני ואמר לו “יש לנו את הכתובת שלה, זה יהיה קל יותר אם זה נוח לך”. בהמשך דנו בהכנת כתריסר בקבוקי תבערה שיושלכו לעבר הבית ושני כלי רכב סמוכים.

ביום המעצר הגיע הבלש לביתו של הייפלר, שם נמצאו רכיבים להכנת המטענים, כולל בקבוק גדול של אלכוהול דליק במיוחד, וכוחות האכיפה איתרו שמונה בקבוקי תבערה מוכנים. הייפלר הואשם בהכנה והחזקה של אמצעי חבלה, עבירות שדינן עד עשר שנות מאסר כל אחת.

כסוואני, בת 31, אמרה כי הרשויות עדכנו אותה שסיכלו “איום על חיי שעמד להתממש”, והוסיפה: “אני מרגישה מבורכת שזה סוכל, אבל זו אפשרות קבועה עבור מי שמדבר בעד פלסטין”. ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מסר: “לא נסבול קיצוניות אלימה בעירנו. אף אחד לא צריך להתמודד עם אלימות בגלל דעותיו הפוליטיות, ואני שמח שנרדין בטוחה”.