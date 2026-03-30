לקראת פעולה קרקעית: זו התגובה של איראן למשא ומתן עם ארה"ב

​דובר משרד החוץ האיראני, ד"ר אסמאיל בגאיי, אישר כי מדינתו קיבלה לאחרונה הצעות שונות מארצות הברית אשר הועברו באמצעות מתווכים. בראיון שהעניק התייחס בגאיי לדיווחים על תוכנית שלום אמריקאית בת 15 נקודות וציין כי "כן, קיבלנו דרך מתווכים הצעות מסוימות מארצות הברית. ההצעות הללו הן מקסימליסטיות ביותר ולא סבירות".

​התוכנית האמריקאית המדוברת כוללת דרישות להטלת הגבלות משמעותיות על תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, הפסקת התמיכה האיראנית בארגוני חמאס, חיזבאללה והמורדים החות'ים בתימן, וכן הסרה מוחלטת של חומרי העשרה גרעיניים. בגאיי סירב להשיב במישרין לשאלה האם איראן דחתה את התוכנית על כל סעיפיה, אך הבהיר כי "דיבור על הדברים שהם חלק מהזכות הטבועה של האיראנים אינו סימן לתום לב או רצינות בכל דיפלומטיה".

​במהלך דבריו הדגיש הדובר כי היעד המרכזי של טהראן הוא ביסוס הרתעה שתמנע פגיעה עתידית בשטחה. לדבריו, "עלינו לוודא שארצות הברית וישראל לא יהיו במצב שבו יוכלו לתקוף שוב את איראן". הוא הוסיף כי הממשל פועל ליישם זאת בשטח באופן מעשי כדי להבטיח את ביטחון המדינה.

​בגאיי התייחס בדבריו גם לשיתוף הפעולה המיוחס למדינות באזור עם המערב וישראל. הוא מתח ביקורת על כך ששטחים של מדינות מוסלמיות שימשו כבסיס לפעילות צבאית נגד איראן, בפרט במהלך אירועי ה-10 ברמדאן. "עלינו לוודא ששטחם של אחינו ואחיותינו הערבים לא ינוצל לרעה כדי לתקוף מדינה אחרת באזור", אמר הדובר וציין כי ניצול שטחים אלו על ידי ארצות הברית וישראל לתקיפת מדינה מוסלמית אחרת הוא מעשה מצער.