נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר היום (שלישי) בראיון לרשת CBS כי המדינה אינה נערכת לנסיגה מיידית של נכסיה הצבאיים ממצר הורמוז, למרות דרישתו החוזרת מבעלות הברית לקחת פיקוד על האזור.

בשיחה עם רשת סי-בי-אס, הביע הנשיא תסכול מכך שמדינות החברות בנאט"ו, ובהן בריטניה, נמנעו משליחת סיוע צבאי למערכה המשותפת לארצות הברית ולישראל נגד איראן.

"בשלב מסוים אני אצא, לא די בקרוב. אבל מדינות חייבות להיכנס ולטפל בזה. איראן הושמדה, אבל הן יצטרכו להיכנס ולעשות את העבודה שלהן", דברי הנשיא. טראמפ הוסיף כי אם המדינות המסתמכות על נתיב הסחר מעוניינות בנפט, עליהן לפעול באופן עצמאי: "הגיע הזמן שהן יעשו משהו עבור עצמן".

הנשיא התייחס למצבה של איראן וטען כי "אין איום ממשי" במצר הורמוז, המהווה נתיב מעבר לחמישית מאספקת הנפט העולמית, זאת למרות המשך התקיפות האיראניות על כלי שיט ותשתיות במפרץ הפרסי. לטענתו, איראן איבדה את כל עוצמתה הצבאית וכי התחולל בה "שינוי משטר מוחלט" שהביא לעליית גורמים סבירים יותר לשלטון.

במישור הכלכלי, מחיר הדלק הלאומי בארצות הברית חצה את רף 4 הדולרים לגלון, שיא של למעלה משלוש שנים. טראמפ ציין כי המחירים ירדו עם סיום המלחמה, והוסיף כי המבצע הצבאי מתקדם "שבועיים לפני לוח הזמנים". דוברת הבית הלבן, קרוליין ליביט, מסרה כי עם השלמת מבצע "זעם אפי", מחירי הדלק "יצנחו בחזרה לשפלים של שנים".

בנוגע ליעד המלחמה המקורי למניעת נשק גרעיני מאיראן, סירב הנשיא לקבוע האם נדרש פינוי של מאגרי האורניום המועשר לצורך הכרזה על ניצחון. הוא הזכיר את הפצצת מתקני הגרעין ביוני האחרון וציין:

"אני אפילו לא חושב על זה. אני פשוט יודע שזה קבור כל כך עמוק שזה יהיה קשה מאוד לכל אחד", אמר טראמפ.

נשיא ארה"ב הוסיף כי "לבסוף אנשים מודים שזו הייתה השמדה. זה נמצא שם עמוק. והם לא הצליחו לעשות את זה. אתה יודע, אפילו בלי מלחמה הם לא הצליחו לעשות את זה. אז... זה די בטוח. אבל, אתה יודע, אנחנו נקבל החלטה".