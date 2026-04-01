כיכר השבת
שינוי המפה העולמית

הנשיא טראמפ בהצהרה דרמטית: "שוקל לפרוש מנאט"ו, הם נמר של נייר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה״ב מברית נאט״ו | לדבריו, “מעולם לא התרשמתי מנאט״ו… תמיד ידעתי שהם נמר של נייר, וגם פוטין יודע את זה” (בעולם)

(צילום: הבית הלבן)

נשיא אמר בריאיון ל'טלגרף' הבריטי כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה״ב מברית נאט״ו, לאחר שלדבריו הברית לא הצטרפה למלחמתו נגד איראן.

טראמפ כינה את נאט״ו “נמר של נייר” והוסיף כי פרישה מהברית היא “מעבר לשיקול מחדש”. לדבריו, “מעולם לא התרשמתי מנאט״ו… תמיד ידעתי שהם נמר של נייר, וגם פוטין יודע את זה”.

המתיחות החריפה בעקבות סירוב מדינות הברית לשלוח כוחות ימיים לפתיחת מצר הורמוז, שדרכו עוברים כ־20% מתנועת הנפט העולמית, לאחר שאיראן חסמה אותו למשך שבועות. טראמפ מתח ביקורת על בעלי בריתו ואמר: “חשבתי שזה צריך להיות אוטומטי… אנחנו תמיד היינו שם בשבילם, אבל הם לא היו שם בשבילנו”, כשהוא מזכיר גם את התמיכה האמריקנית באוקראינה.

בנוסף, תקף טראמפ את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על סירובו להצטרף למערכה, ואמר: “אין לכם אפילו צי… נושאות המטוסים שלכם לא עבדו”, והוסיף כי סטארמר מתמקד ב“טחנות רוח יקרות שמעלות את מחירי האנרגיה”.

גם מזכיר המדינה מרקו רוביו רמז על אפשרות לבחינה מחודשת של היחסים עם נאט״ו, כשהגדיר את הברית “רחוב חד סטרי” ואמר כי אם אירופה מצפה להגנה אמריקנית אך מסרבת לאפשר שימוש בבסיסים צבאיים, “זו לא עסקה טובה”.

טראמפ צפוי לשאת בהמשך נאום לאומה ולעדכן על התקדמות הלחימה, שלדבריו עשויה להסתיים בתוך “שבועיים, אולי שלושה”, כשהמטרה המרכזית היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר