נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון ל'טלגרף' הבריטי כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה״ב מברית נאט״ו, לאחר שלדבריו הברית לא הצטרפה למלחמתו נגד איראן.

טראמפ כינה את נאט״ו “נמר של נייר” והוסיף כי פרישה מהברית היא “מעבר לשיקול מחדש”. לדבריו, “מעולם לא התרשמתי מנאט״ו… תמיד ידעתי שהם נמר של נייר, וגם פוטין יודע את זה”.

המתיחות החריפה בעקבות סירוב מדינות הברית לשלוח כוחות ימיים לפתיחת מצר הורמוז, שדרכו עוברים כ־20% מתנועת הנפט העולמית, לאחר שאיראן חסמה אותו למשך שבועות. טראמפ מתח ביקורת על בעלי בריתו ואמר: “חשבתי שזה צריך להיות אוטומטי… אנחנו תמיד היינו שם בשבילם, אבל הם לא היו שם בשבילנו”, כשהוא מזכיר גם את התמיכה האמריקנית באוקראינה.

בנוסף, תקף טראמפ את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על סירובו להצטרף למערכה, ואמר: “אין לכם אפילו צי… נושאות המטוסים שלכם לא עבדו”, והוסיף כי סטארמר מתמקד ב“טחנות רוח יקרות שמעלות את מחירי האנרגיה”.

גם מזכיר המדינה מרקו רוביו רמז על אפשרות לבחינה מחודשת של היחסים עם נאט״ו, כשהגדיר את הברית “רחוב חד סטרי” ואמר כי אם אירופה מצפה להגנה אמריקנית אך מסרבת לאפשר שימוש בבסיסים צבאיים, “זו לא עסקה טובה”.

טראמפ צפוי לשאת בהמשך נאום לאומה ולעדכן על התקדמות הלחימה, שלדבריו עשויה להסתיים בתוך “שבועיים, אולי שלושה”, כשהמטרה המרכזית היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.