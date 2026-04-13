מצרי הורמוז נמצאים בראש הכותרות מאז יומה הראשון של המלחמה, עת הכריזה איראן על סגירתם בפני כל.

המשמעות הדרמטית: כחמישית מתפוקת הנפט העולמית חסומה מאחורי המצרים, מה שהעלה באופן דרמטי את מחיר הדלק - גם בישראל.

איראן יודעת כי כלי המלחמה האחרון שנותר בידה הוא האחיזה בהורמוז: באופן אירוני, האזור הצר ביותר ביציאה מהמפרץ הפרסי עובר דרך מדינת הטרור איראן, מה שמקנה לה דה-פקטו אחיזה צבאית על המצר ברוחב 39 קילומטרים בלבד.

איראן מבינה כי היכולת הבליסטית שלה, גם אם קיימת, כבר אינה מרתיעה לא את ישראל ולא את ארה"ב. יכולות היירוט שהתגלו במהלך המלחמה חשפו את חולשתה של המעצמה האזורית איראן ביכולותיה ההתקפיות.

טהרן מודעת היטב לחולשתו של המערב, שמסרב עד כה להצטרף למהלך המלחמתי לצד ארה"ב וישראל, ונותר להמתין על הגדר לכך שספינותיו יעברו את המצרים ויצניחו מעט את מחירי האנרגיה.

איראן סוחטת אפוא את המערב באמצעי כלכלי דרמטי, הקלף האחרון שנותר בידה.

הנשיא טראמפ מודע לעובדה שארה"ב לא תוכל לבדה לפתוח את המצרים, ללא הצטרפות של קואליציה משמעותית למהלך המלחמתי, מה שיכניס את פריז, ברלין ולונדון לסכנת הטילים.

ההבנה הזו נפלה בבית הלבן במהלך המלחמה, כאשר הרטוריקה הנשיאותית נדדה לסירוגין בין איום בפתיחת המצרים בכוח צבאי, לבין דרישה מאיראן לפתוח אותם בעצמה. האיום האחרון של טראמפ כוון למתקני האנרגיה האיראניים ותחנות הכוח שלה, מהלך עליו החליט ככל הנראה לוותר, לפחות בשלב זה.

לפי דיווחים, ארה"ב אינה מסוגלת להתמודד עם מצרי הורמוז בגלל הצי ה'קל' בו מחזיקה איראן - אוניות טרור מהירות וקטנות המטילות אימה על המעברים.

המלחמה הא-סימטרית בין אוניות מלחמה אדירות של סנטקום לספינות ממונעות זעירות, מונע מארה"ב להשמיד את יכולות הטרור של איראן במצרים. הטקטיקה הזו של איראן מזכירה את זו של האחות חמאס, כאשר מחבלים פעלו בקבוצות קטנות ובלתי מאורגנות נגד אוגדות צה"ל ברצועת עזה.

הנשיא בוחר כמוצא אחרון בהורמוז לעשות מהלך ג'ודו מתוחכם נגד איראן: להשתמש בקלף האחרון של איראן כנגדה. "זה או כולם - או אף אחד לא", אמר הנשיא אתמול בראיון לפוקס ובפוסט שפרסם בטרות'.

ההיגיון הוא פשוט: אם איראן מנסה לפגוע בכלכלה העולמית באמצעות חסימת הורמוז, היא תיפגע בעצמה באופן דומה, מה שיוסיף ללחץ על הכלכלה האיראנית ואולי גם יביא לקריסתה.

כעת נותר להמתין ולראות איך תגיב איראן למהלך שצפוי להתפתח לעימות צבאי במצרי הורמוז, וככל הנראה גם מעבר לשם.