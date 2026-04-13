רק אחד הסכים - נתניהו ונשיאי ארה"ב

בראיון גלוי לב בתוכנית "The Briefing" עם ג'ן פסאקי, חשף מזכיר המדינה לשעבר ג'ון קרי את מסע הלחצים המתמשך של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הממשלים האמריקאיים לאורך עשורים. קרי, שהיה שותף לדיונים רגישים בנושא, לא הותיר מקום לספק בנוגע לכוונותיו של המנהיג הישראלי: "הוא רצה שנתקוף".

לדברי קרי, נתניהו לא הרפה מהדרישה לפעולה צבאית והציג את הצעותיו ישירות לדרגים הגבוהים ביותר בוושינגטון. "הוא הגיע לנשיא אובמה, הציג מצגת וביקש תקיפות – הנשיא אובמה סירב", שחזר קרי את האירועים. הוא פירט כי אובמה לא היה היחיד שבלם את היוזמה: "הנשיא ג'ו ביידן סירב. הנשיא ג'ורג' וו. בוש סירב". התפנית הדרמטית חלה רק עם חילופי השלטון. קרי הדגיש בראיון כי "הנשיא היחיד שהסכים לזה, כמובן, הוא הנשיא טראמפ". על פי הדיווחים, נתניהו הציג לטראמפ תוכנית אסטרטגית מפורטת, שזכתה לכינוי "מצגת ארבע הנקודות", במטרה לשכנעו כי פעולה צבאית תשיג תוצאות מכריעות.

ג'ון קרי בראיון ( צילום: מסך )

התוכנית שהציג נתניהו לא הסתפקה בפגיעה ביכולות הגרעין, אלא חתרה לזעזוע עמוק במבנה השלטון האיראני. קרי חשף כי הצעתו של נתניהו כללה יומרות ל-"חיסול ההנהגה", "עידוד שינוי משטר" ו-"השמדת הכוח הצבאי" של איראן. קרי הוסיף כי הדיווחים על הדיונים הללו נשמעים לו מהימנים וציין כי הם "נראים כמו דיווח טוב".

כאמור, הלחץ המתמשך הבשיל לכדי פעולה בשבת בבקור פרשת זכור התשפ"ו, כאשר כוחות ארה"ב וישראל פתחו במתקפה רחבת היקף ששינתה את פני המזרח התיכון. המבצע הוביל לחיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי ובכירים רבים נוספים בצמרת האיראנית.