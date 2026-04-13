קרע פנימי עמוק התפוצץ בצמרת השלטון באיראן, כאשר מפקד משמרות המהפכה (IRGC), אחמד ואחידי, יצא במתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף. ואחידי האשים את קאליבאף בבגידה בערכי המהפכה ובזכרו של המנהיג העליון המנוח. "המנהיג העליון אפילו לא נקבר עדיין, וקאליבאף כבר לוחץ ידיים עם אלו שהרגו אותו", הצהיר ואחידי בבוטות, בהתייחסו למגעים הדיפלומטיים שמוביל יו"ר הפרלמנט. הדברים נאמרו שעות ספורות לאחר קריסת שיחות באיסלאמבאד, שבהן עמד קאליבאף בראש המשלחת האיראנית.

על פי הדיווחים, קאליבאף נועד עם נציגים מהממשל האמריקני, ואף ישב מול סגן הנשיא הנבחר ג'יי.די ואנס. הביקורת החריפה של ואחידי משקפת את ההתנגדות העזה בתוך זרועות הביטחון והאגף השמרני באיראן לכל ניסיון של פיוס או משא ומתן עם ארצות הברית, במיוחד בעיתוי כה רגיש של חילופי שלטון ואבל לאומי.

בעוד גורמים בינלאומיים מעריכים כי האופציות הצבאיות נגד איראן מוצו וכי המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, נראה כי המאבק הפנימי בתוך טהרן רק מחריף. העימות בין ואחידי לקאליבאף חושף את המתח המובנה בין הדרג המדיני המנסה למנוע הסלמה לבין משמרות המהפכה השומרים על קו אידיאולוגי נוקשה.