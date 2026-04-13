התקרית התרחשה בסוף השבוע האחרון, כאשר קבוצת הכדורגל מהליגה השנייה בארגנטינה, חימנסיה אי אסגרימה דה חוחוי, עשתה את דרכה למשחק חוץ בבואנוס איירס. על פי דיווחי התקשורת המקומית, המגן בן ה-32, אמיליאנו אנדריצי, צעק "פצצה!" בתוך המטוס זמן קצר לפני ההמראה. עדי ראייה אף דיווחו כי הוא הכריז בדרמטיות: "הכל עומד להתפוצץ", מה שהעלה מיד את רמת הכוננות לשיא.

למרות שהתברר בדיעבד כי מדובר ב"בדיחה" חסרת טעם, התגובה של כוחות הביטחון הייתה נחרצת. פרוטוקול אבטחה הופעל באופן מיידי, המטוס פונה מכל יושביו ויחידת חבלה ביצעה סריקה מדוקדקת. סרטון שהופץ ברשתות החברתיות תיעד את הרגע שבו אנדריצי מוצא מהמטוס כשהוא אזוק בידיו על ידי המשטרה.

האירוע גרם לנזק כבד לפעילות נמל התעופה ולחברת התעופה פלייבונדי, שציינה כי מעל ל-1,200 נוסעים הושפעו מהעיכובים והביטולים. החברה רמזה על נקיטת צעדים משפטיים נגד השחקן.

גם במישור המקצועי, עתידו של אנדריצי לוט בערפל. נשיא המועדון, וולטר מוראלס, הביע זעזוע מההתנהגות של השחקן, ששיחק מעל 100 משחקים במדי הקבוצה, וציין כי המועדון שוקל ברצינות את פיטוריו וביטול חוזהו לאלתר עקב הפגיעה הקשה בתדמית המועדון.

התקרית נחשבת לחמורה במיוחד לאור העובדה שזהו איום הפצצה השני שנרשם בנמל התעופה בחוחוי בתוך 48 שעות בלבד, דבר שהעמיד את מערכות הביטחון המקומיות במצב של דריכות שיא.