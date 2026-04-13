תקיפה איראנית על מתקן "ראס לאפן" בקטאר ( צילום: רשתות חברתיות - pixabay )

המלחמה מול איראן השפיעה יותר מהכל על עולם האנרגיה, ולא רק בגזרה של הנפט. המשבר הנוכחי שהחל במרץ 2026, כאשר מתקן "ראס לאפן" בקטאר, האחראי לכ-35%-38% מאספקת ההליום העולמית, הושבת לחלוטין עקב תקיפות טילים וכטב"מים איראניים. חברת "קטאר אנרג'י" הכריזה על "כוח עליון", והערכות מומחים מדברות על נזק שתיקונו עלול להימשך בין 3 ל-5 שנים.

המצור האיראני על מיצרי הורמוז החמיר את המצב, כאשר מאות מכולות קריוגניות נותרו תקועות בנמלים, מה שגורם לאובדן של הגז היקר עקב התאדות. למה בכלל צריך הליום? הליום הוא גז קל מאוד שנמצא בתוך גז טבעי בעומק האדמה. מפעלים מפרידים אותו בתהליך מיוחד, ואז שומרים אותו במכלים קרים ולחוצים עד שהוא נשלח לשימושים שונים בעולם.

בבתי חולים הוא חשוב במיוחד - משתמשים בו בעיקר בתוך מכשירי MRI, שהם הסורקים הגדולים שמצלמים את הגוף מבפנים. בתוך המכשירים האלה יש מגנטים חזקים מאוד, והליום עוזר לקרר אותם לטמפרטורות קיצוניות של קור, כדי שהם יוכלו לעבוד בצורה יציבה ובטוחה. בלי הליום, מכשירי MRI עלולים להפסיק לעבוד או להתחמם יותר מדי.

אותו גז בדיוק גם משמש בתעשיית השבבים, שם צריך סביבה נקייה מאוד כדי לייצר רכיבים זעירים למחשבים וטלפונים. הליום כי הוא גז שלא “מתערבב” עם חומרים אחרים. זה עוזר לייצר שבבים בצורה נקייה ומדויקת מאוד.

כן, וגם לתעשיית ימי ההולדת והמסיבות - ההליום קל הרבה יותר מהאוויר שסביבנו, ולכן כשהוא בתוך בלון האוויר הכבד יותר דוחף את הבלון כלפי מעלה.

TSMC היא חברת ייצור השבבים (צ'יפים) בעולם והחשובה ביותר בתחום ייצור המוליכים למחצה. ( צילום: By 曾 成訓 - https://www.flickr.com/photos/tsengphotos/53114942112/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147718717 )

טאיוואן משנה כיוון

עבור טאיוואן, המייצרת כ-18% מהמוליכים למחצה בעולם, מדובר באיום ישיר על הכלכלה. ענקית השבבים TSMC, המייצרת כמעט את כל השבבים המתקדמים ביותר על פני כדור הארץ, זקוקה להליום לקירור בתהליך הצריבה וליצירת סביבה סטרילית בליתוגרפיה, תהליכים שבהם אין לגז תחליף. ללא אספקה שוטפת, קווי הייצור פשוט עוצרים. בשל כך, טאיוואן מבצעת כעת שינוי אסטרטגי ומעבירה את מקורות האספקה שלה מקטאר לארצות הברית וקנדה.

ההשפעה של המחסור חורגת הרחק מעבר לטאיוואן: מחירי ההליום זינקו ב-40% בתוך שבוע בודד, ובתי חולים במערב כבר עברו לניהול "כלכלת חירום" עבור מכשירי MRI. גם תשתיות ה-AI נפגעות, שכן כונני אחסון בנפח גבוה נאטמים בעזרת הליום, ומחירם כבר זינק ב-20% עד 50%. התפנית של טאיוואן לעבר אספקה אמריקאית לא רק מצילה את קווי הייצור, אלא גם מסמנת "חיווט מחדש" של שרשרת האספקה העולמית הרחק מהמזרח התיכון.