פרטים חדשים שנחשפו בעקבות סבב השיחות המרתוני באסלאמבאד מלמדים על פער תפיסתי עמוק בין וושינגטון לטהראן.

במהלך 21 שעות של דיונים, גילו אנשי צוותו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס כי המשלחת האיראנית לא העריכה נכונה את דבקותו של הנשיא טראמפ באיסור מוחלט על העשרת אורניום. בטהראן קיוו כי הממשל יסתפק בפשרה שתאפשר העשרה למטרות אזרחיות, אך ואנס הבהיר כי דרישת ארה"ב כוללת את פירוק כל מתקני ההעשרה המרכזיים והשבת החומר המועשר לידיים אמריקניות.

"השגנו כמעט כל נקודה שנזקקנו לה, פרט לעובדה שהם מסרבים לוותר על השאיפה הגרעינית שלהם", הודה הנשיא טראמפ בשיחה עם רשת פוקס ניוז.

גורם המעורב בפרטי השיחות הוסיף בשיחה עם ה'וושינגטון פוסט' כי המפגש שימש ככלי לאיסוף מודיעין דיפלומטי, שבו למד ואנס כי איראן מייחסת לעצמה כוח מיקוח שאינו תואם את המציאות בשטח. הבנה זו היא שהובילה את הממשל להחלטה להטיל מצור ימי על מצר הורמוז, מתוך כוונה לבחון את עמידותה של איראן תחת לחץ פיזי ישיר.

לצד הנושא הגרעיני, חשפה המשלחת האמריקנית רשימת דרישות נוקשה שכללה את הפסקת המימון לארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה והחות'ים בתימן, וכן הבטחת מעבר חופשי במצר הורמוז ללא תשלום אגרות.

גורם פקיסטני המעורב בתיווך תיאר דינמיקה הפכפכה בחדר הדיונים, שכללה "תנודות במצבי הרוח", אך ציין כי למרות המחלוקות הקשות, נוצרה מערכת יחסים אישית חמה באופן מפתיע בין הנציגים.

"פשוט לא יכולנו להגיע למצב שבו האיראנים היו מוכנים לקבל את התנאים שלנו", סיכם ואנס לפני שעזב את פקיסטן, תוך שהוא מציין כי ארה"ב גילתה גמישות בנושאים משניים. כעת, כשהמשא ומתן תקוע והמצור הימי יוצא לדרך, בבית הלבן נערכים להשלכות הכלכליות של המהלך. טראמפ הודה כי ייתכן ומחירי הדלק יעלו בטווח הקצר, אך הביע ביטחון כי הלחץ המצטבר יאלץ את טהראן לשוב לשולחן הדיונים בתנאים של הממשל: "אני צופה שהם יחזרו ויתנו לנו כל מה שאנחנו רוצים".