הרשויות בקייב מהדקות את הפיקוח על גברים בגילאי המילואים בערים הגדולות, מה שמוביל לעימותים קשים עם אזרחים.

בזמן שהצבא זקוק נואשות לכוח אדם, מיליוני אוקראינים מנסים לחמוק מהשירות בעוד צוותי הגיוס מבצעים מעצרים בציבור.

בשבועות האחרונים של אפריל 2026, המתיחות ברחובות אוקראינה הגיעה לשיא חדש בעקבות הגברת המאמצים לאתר ולגייס גברים לצבא. בערים כמו לוצק וחארקוב דווח על תקריות אלימות שבהן אזרחים וקבוצות צעירים התעמתו פיזית עם קציני גיוס.

"התנועה השגרתית – נסיעה לעבודה, המתנה לחשמלית או ניווט בבירוקרטיה רפואית – יכולה להרגיש טעונה עבור גברים בגיל הגיוס", תיארו גורמי זכויות אדם את המציאות שבה כל יציאה מהבית עלולה להסתיים במעצר. המונח "בוסיפיקציה" הפך למציאות יומיומית, כשהוא מתאר גברים שנגררים בכוח מהרחוב אל תוך רכבי המכלאה של המשטרה הצבאית.

הצורך הדחוף בלוחמים נובע משחיקה עצומה בחזית ומכמות הולכת וגדלה של משתמטים. לפי נתוני התביעה האוקראינית, נפתחו כ-290,000 תיקים נגד חיילים שנטשו את היחידות שלהם מאז תחילת הפלישה. בנוסף, ההערכות מצביעות על כ-2 מיליון אזרחים שמתחמקים באופן פעיל מהרישום למערכות הדיגיטליות החדשות.

הביקורת על שיטות הגיוס אינה מגיעה רק מהרחוב אלא גם מתוך המערכת הצבאית עצמה. מפקד צבאי בכיר הודה בראיון כי "90 אחוזים מאלו שבחזית הם כפריים שגויסו בכפייה", נתון המדגיש את הקושי בגיוס תושבי הערים הגדולות בעלי המשאבים הכלכליים.

בסרטון שפורסם בימים האחרונים נראה הרגע בו צוותי הגיוס פושטים על רחוב ורודפים אחרי גברים צעירים בגיל גיוס, עד שמצליחים לתפוס את אחד מהם.