מאמצי החיפושים אחר הנער אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, שנעדר מאז יום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה, נמשכו לאורך כל שעות הלילה בפעילות אינטנסיבית ומתוגברת של כלל הכוחות, כך הודיע היום (שלישי) זק"א.

במהלך הלילה פעל חפ"ק מקומי, כאשר מתנדבי הצוות המקומי יחד עם מתנדבים נוספים, בהם חבריו של הנער מישיבת "תפרח", ביצעו סריקות רגליות ממושכות לאורך קו החוף. הצוותים חולקו לגזרות מוגדרות ופעלו עם פנסים וציוד ייעודי במטרה לסרוק כל מקטע אפשרי.

במסגרת הערכת מצב משותפת עם כלל גורמי החירום, בוצעה הבוקר חלוקת גזרות ברורה: כוחות השיטור הימי ויחידת להבה מתמקדים בגזרת חוף צאנז ודרומה, בעוד מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א מתמקדים בגזרה הצפונית, באזור חוף בלו ביי, תוך הרחבת מעגלי הסריקה לאזורים נוספים.

סגן טפסר דורון אלמשלי, מפקד יחידת להבה - יחידת העילית של כבאות והצלה, אשר מנהל את זירת החיפושים בחוף צאנז בנתניה מאז יום שבת, ביקר בחפ"ק זק"א במקום.

"מתנדבי זק"א פועלים כאן במסירות יוצאת דופן, לילות כימים, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הכוחות. מדובר בעבודה מקצועית, רגישה ומורכבת, ואנו מודים להם על הסיוע החשוב במאמצי החיפושים,"

בזק"א מסבירים כי הים הרגוע באופן יחסי איפשר היום, היום החמישי לפעילות, העמקה משמעותית של החיפושים: צוותי הצוללים נכנסו לעומק רב יותר וביצעו ומבצעים סריקות גם בין הסלעים הרבים הפזורים באזור, לאור החשש כי ייתכן והנעדר נלכד באחד מהם. במקביל, תנאי הים משפרים את יכולות הסריקה מהאוויר, כאשר יחידת הרחפנים הפעילה ומפעילה אמצעים מתקדמים לאיתור תנועות וחריגות במים.

לצד זאת, הכוחות תוגברו באופן משמעותי, כאשר עשרות מתנדבים פועלים בשטח במספר זירות במקביל, בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, סריקות רגליות וממונעות לאורך קו החוף ובתוך הים.

דובי ויסנשטרן, מנכ"ל זק"א, שהגיע מקרוב לעקוב אחר הפעילות, מסר:

"אנו נמצאים בעיצומו של היום החמישי למבצע מורכב ומתמשך, כאשר הכוחות מתוגברים ופועלים במספר גזרות במקביל. תנאי הים הנוכחיים מאפשרים לנו להעמיק את החיפושים גם בעומק ובאזורים מורכבים יותר. אנו ממשיכים לפעול בנחישות ובזהירות, במטרה לאתר את הנעדר ולהביא בשורה למשפחה בהקדם האפשרי."

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, הוסיף:

"העבודה מתבצעת תוך חלוקת גזרות ברורה בין כלל הכוחות, מה שמאפשר מיצוי מקסימלי של היכולות המבצעיות. אנו מתמקדים כעת גם בסריקות עומק ובאזורים סלעיים, לצד הפעלת רחפנים ואמצעים מתקדמים, ולא נעצור עד לאיתור הנעדר."