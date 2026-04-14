כיכר השבת
עלילת דם?

הונאת "לה אספרסו": כך נחשף השקר הפלסטיני מאחורי תמונת השער המניפולטיבית

שגריר ישראל באיטליה יצא למתקפה חריפה נגד המגזין "ל'אספרסו" לאחר פרסום שער רווי עלילות דם | תיעודים מהשטח חושפים כיצד בוימה "תמונת הסבל" הפלסטינית כדי להזין את האנטישמיות באירופה (חדשות בעולם)

התמונה המניפולטיבית של מגזין אספרסו (צילום: שער מגזין)

הזירה הדיפלומטית באיטליה סוערת בעקבות מה שנראה כעוד פרק בקמפיין התודעה השקרי נגד מדינת ישראל. שגריר ישראל ברומא, יונתן פלד, תקף בחריפות את המגזין היוקרתי "לה אספרסו", לאחר שזה בחר להציב בשער שלו תמונה המעוותת לחלוטין את המציאות המורכבת בשטח.

שער המגזין הציג תמונה טעונה של חייל דתי מחייך מול אישה פלסטינית הנראית "פגועה", תחת הכותרת המזעזעת "הניצול" (L'ABUSO). לצד התמונה הופיעו האשמות חמורות וחסרות בסיס על "טיהור אתני", "מעשי טבח" ו"השמדת עזה".

מדובר בניסיון בוטה לייצר מצג שווא המציג את ישראל כתוקפן אכזרי, תוך התעלמות מוחלטת מהאתגרים הביטחוניים ומפעולות הטרור שאיתם מתמודדת המדינה. האמת שנחשפה מאחורי הקלעים שונה בתכלית.

למרות שהמגזין ניסה להציג את התמונה כעובדה מוגמרת, האמת שנחשפה מאחורי הקלעים שונה בתכלית. תיעודים מהאירוע מגלים כי האישה הפלסטינית, שצולמה כ"מסכנה ומדוכאת", כלל לא הייתה לבדה. היא הייתה מוקפת בצלמים ובאנשי הצלה, ועמדה על שלה תוך שהיא מתעמתת מיוזמתה עם החייל וצועקת לעברו.

התברר כי ה"קורבן" הייתה מודעת היטב לעדשות המצלמה שסבבו אותה וניסתה "לספק את הסחורה" עבור התקשורת הזרה, משימה שבה הצליחה הודות לעריכה המגמתית של המגזין האיטלקי.

בניגוד למשתמע מהשער, באירוע עצמו לא נרשמה כל אלימות מצד החיילים והוא היה רגוע בהרבה מהדימוי הדרמטי שנמכר לקורא האירופי.

העימות הזה הוא עדות נוספת למאמצי התודעה הבלתי פוסקים של הפלסטינים, המוצאים קהל אוהד בתקשורת הליברלית באירופה.

השגריר פלד הבהיר:

“אנו מגנים בתוקף את השימוש המניפולטיבי שנעשה בשער האחרון של ‘ל’אספרסו’. התמונה מעוותת את המציאות המורכבת שבה ישראל נאלצת לפעול, ומקדמת סטריאוטיפים ושנאה. עיתונות אחראית חייבת להיות מאוזנת והוגנת.”

כפי שצוין בדיון סביב האירוע, סוג כזה של "עיתונות" אינו אלא דלק המלבה את אש האנטישמיות ברחבי העולם. ישראל אמנם ניצחה בקרב על העובדות ב-X (טוויטר), שם נוספה הערת הבהרה על ההקשר האמיתי של הצילום, אך הנזק התודעתי שיוצרים שקרים כאלו ממשיך להוות אתגר אסטרטגי בחזית ההסברה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

