"תגידו את המילה"

מדינה אפריקאית מוכנה להסגיר את חברת הקונגרס האנטישמית

סומלילנד קוראת להסגרת חברת הקונגרס הדמוקרטית ממוצא סומלי אילהאן עומאר, לאחר שנטען כי היא ביצעה הונאת הגירה | עומאר מכנה את ישראל 'מדינת אפרטהייד' והואשמה לא פעם בהשמעת הצהרות אנטישמיות (בעולם)

חברת הקונגרס אילהאן עומאר (צילום: מאת Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States)

מדינה במזרח אפריקה קוראת להסגרת חברת הקונגרס הדמוקרטית ממוצא סומלי אילהאן עומאר, לאחר שסגן נשיא ארצות הברית ג׳יי די ואנס טען כי היא ביצעה הונאת הגירה.

המדובר ב, שטח נפרד מסומליה שהוכר לאחרונה באופן רשמי על ידי ישראל. המדינה הגיבה לדבריו של ואנס שפורסמו במסגרת ראיון לפודקאסט עם הפרשן השמרני בני ג׳ונסון.

בראיון אמר ואנס כי שוחח עם יועץ ההגירה של הבית הלבן סטיבן מילר בנוגע לאפשרות לנקוט צעדים משפטיים נגד עומאר, וטען: ״אנחנו מאמינים שאילהאן עומאר ביצעה הונאת הגירה נגד ארצות הברית״. לדבריו, ״אנחנו מנסים להבין מהן האפשרויות המשפטיות, איך בונים תיק שיאפשר להגיע לצדק עבור העם האמריקני״.

בפוסט שפרסמה סומלילנד ברשת X בתגובה לדברים נכתב: ״גירוש? בבקשה, אתם רק שולחים את הנסיכה חזרה לממלכה שלה. הסגרה? תגידו את המילה…״.

עומאר, שמכנה את ישראל 'מדינת אפרטהייד' והואשמה לא פעם בהשמעת הצהרות אנטישמיות, דוחה לאורך זמן את ההאשמות המופנות כלפיה מצד גורמים רפובליקניים, ובהן טענות כי ערכה נישואים פיקטיביים כדי להיכנס לארצות הברית.

בעבר כינתה את ההאשמות ״שקרים גזעניים״, והוסיפה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אובססיבי כלפיה. לדבריה: ״הוא צריך עזרה רצינית. מאחר שאין לו מדיניות כלכלית להציג, הוא חוזר על שקרים גזעניים״.

1
יאללה כאילו זה מענין אותתנו
כן

