מאיימים - ומתפשרים: מאמצי המתווכות, להאריך את הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן מתקדמים, כששני הצדדים צפויים לשוב בקרוב לשולחן המשא ומתן לסבב שיחות נוסף. כך אמרו גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות AP.

לדברי הגורמים, המתווכות שואפות להאריך את הפסקת האש, שאמורה לפוג ב-22 באפריל, לפחות בשבועיים נוספים כדי לאפשר לדיפלומטיה הזדמנות נוספת. הם ציינו כי שני הצדדים נתנו "הסכמה עקרונית" להארכת הפסקת האש.

אחד הגורמים, המעורב במאמצי התיווך, אמר כי המתווכות עובדות על פשרה בשלוש נקודות המחלוקת המרכזיות, כולל תוכנית הגרעין, מצר הורמוז ופיצויים.

דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל בקאאי אמר כי "חילופי המסרים עם הצד האמריקני נמשכים" מיום ראשון, אז הסתיימו השיחות הישירות באסלאמבאד. הוא הוסיף כי חילופי המסרים התבצעו באמצעות המתווכת הפקיסטנית, והוסיף כי משלחת מטעמה צפויה לבקר באיראן אחרי השיחות עם ארה"ב.

הנשיא טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth: "סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז. אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם, המצב הזה לא יקרה עוד, הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן. הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות. אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב".

זה לא עדיף על להילחם? אבל תזכרו, אנחנו מאוד טובים בלחימה, אם נצטרך - הרבה יותר טובים מכל אחד אחר"

מוקדם יותר היום, אחרי שארה"ב הודיעה שהמצור בהורמוז מיושם במלואו, משמרות המהפכה הצהירו כי לא יאפשרו יבוא ויצוא במפרץ ובים הערבי אם המצור האמריקני על כלי השיט האיראניים במצר יימשך. בנוסף, בצבא איראן אמרו כי כוחות מזוינים יפעלו כדי למנוע את מעבר הסחר במצר אם המצור יימשך.

"המצור הימי המתמשך של אמריקה והאיומים על ביטחון ספינות איראניות יהיו הקדמה להפרת הפסקת אש", אמר מפקד מפקדת החירום של איראן. "איראן תנקוט צעדים נחושים ונחרצים כדי להגן על האינטרסים הלאומיים שלה וריבונותה. בתגובה לאמברגו האמריקני, הכוחות של איראן לא יאפשרו כל יצוא או יבוא ​​במפרץ הפרסי, מפרץ עומאן וים סוף".

בסוכנות הידיעות "פארס", המזוהה עם המשטר באיראן, דווח כי "ספינה איראנית נוספת עוברת דרך מצר הורמוז ופונה לכיוון בנדר אימאם חומייני". בסוכנות שוב לעגו לאמריקנים: "בעוד ארה"ב טוענת שהטילה סגר ימי מוחלט על נמלים איראניים והודיעה שאף ספינה לא הצליחה לפרוץ את הסגר, נתוני המעקב מראים שאוניה שנשאה מזון נכנסה למפרץ הפרסי ופונה לכיוון בנדר אימאם חומייני".

הבוקר פורסם כי הפנטגון שולח אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון שיגיעו בימים הקרובים. כך דיווח ה"וושינגטון פוסט", על רקע המאמצים של ממשל טראמפ ללחוץ על איראן להגיע להסכם לסיום המלחמה. לפי הדיווח, הממשל שוקל את האפשרות של תקיפות נוספות או מבצעים קרקעיים אם הפסקת האש השברירית לא תחזיק מעמד.