ששה ימים לאחר תחילת המצור הימי על הורמוז, שעליו הורה הנשיא דונלד טראמפ במטרה ללחוץ על משטר האייתוללות להתפשר במשא ומתן, טראמפ הודיע הערב (ראשון) על תקיפת ספינה איראנית שלא נענתה לקריאות לעצור, על ידי הצי האמריקני.

הנשיא טראמפ הודיע כי "היום, ספינת מטען בעלת דגל איראני בשם TOUSKA, באורך של כמעט 900 רגל ושוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב", תיאר טראמפ.

לדבריו, "משחתת הטילים המונחים של הצי האמריקני USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור."

​האירוע הסלים כאשר "הצוות האיראני סירב להקשיב, ולכן ספינת הצי שלנו עצרה אותם מיד במסלולם על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים."

בעקבות הפעולה המבצעית, "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט" והם פועלים לאבטחת המקום.

​הספינה המעורבת מוכרת לרשויות האכיפה בארצות הברית, שכן "ה-TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקני בגלל ההיסטוריה הקודמת שלהם של פעילות בלתי חוקית." הנשיא סיכם את הדיווח וציין כי "יש לנו משמורת מלאה על הספינה, ואנחנו בודקים מה יש על הסיפון".

עם זאת, באיראן הכחישו את הדברים של טראמפ ובהודעת סוכנות הידיעות "מהר" נטען: "כוחות אמריקניים שמוצבים במים המקיפים את מפרץ עומאן פתחו באש לעבר אוניית סוחר איראנית, כדי לאלץ אותה לחזור למים הטריטוריאליים של איראן. עם תגובה מהירה של יחידות ימיות של משמרות המהפכה שסייעו לספינה האיראנית, האמריקנים נאלצו לסגת ולעזוב את האזור".

מדובר בהסלמה משמעותית המתרחשת בין ארה"ב לאיראן, ערב קיום השיחות באיסלאמבד. אתמול איראן שבה וחסמה את מצר הורמוז בגלל המצור האמריקני וירתה על שתי מכליות לפחות שהמתינו למעבר במצר.

היום דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם המשטר האיראני שמשלחת איראן לא תתייצב למשא ומתן בפקיסטן עד שהמצור האמריקני יוסר. למרות זאת, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שמשלחת אמריקנית תצא לפקיסטן, שם דווח כי ההכנות לסבב נוסף של מו"מ נמצאות בעיצומן.

כעת נראה כי ארה"ב הוכיחה נכונות ליישם בפועל את הוראת המצור של המפקד העליון דונלד טראמפ, אירוע שכאמור הסתיים בתקיפה צבאית. לא ברור בשלב זה אם ישנם נפגעים על סיפון מכלית הנפט האיראנית.