הניצוץ שיבעיר? טראמפ מודיע: "תקפנו מכלית איראנית - יש חור בחדר המנועים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב תקפה הערב ספינה איראנית במצרי הורמוז שלא נענתה לקריאות חיל הים לעצור |"כעת יש לה חבר בחדר המנועים", הודיע הנשיא טראמפ | מדובר באירוע משמעותי שייתכן שיביא אף לביטול פגישת המשא ומתן המתוכננת ליום שלישי - איראן טרם אישרה הגעה (חדשות)

ששה ימים לאחר תחילת המצור הימי על הורמוז, שעליו הורה הנשיא במטרה ללחוץ על משטר האייתוללות להתפשר במשא ומתן, טראמפ הודיע הערב (ראשון) על תקיפת ספינה איראנית שלא נענתה לקריאות לעצור, על ידי הצי האמריקני.

הנשיא טראמפ הודיע כי "היום, ספינת מטען בעלת דגל איראני בשם TOUSKA, באורך של כמעט 900 רגל ושוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב", תיאר טראמפ.

לדבריו, "משחתת הטילים המונחים של הצי האמריקני USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור."

​האירוע הסלים כאשר "הצוות האיראני סירב להקשיב, ולכן ספינת הצי שלנו עצרה אותם מיד במסלולם על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים."

בעקבות הפעולה המבצעית, "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט" והם פועלים לאבטחת המקום.

​הספינה המעורבת מוכרת לרשויות האכיפה ב, שכן "ה-TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקני בגלל ההיסטוריה הקודמת שלהם של פעילות בלתי חוקית." הנשיא סיכם את הדיווח וציין כי "יש לנו משמורת מלאה על הספינה, ואנחנו בודקים מה יש על הסיפון".

עם זאת, ב הכחישו את הדברים של טראמפ ובהודעת סוכנות הידיעות "מהר" נטען: "כוחות אמריקניים שמוצבים במים המקיפים את מפרץ עומאן פתחו באש לעבר אוניית סוחר איראנית, כדי לאלץ אותה לחזור למים הטריטוריאליים של איראן. עם תגובה מהירה של יחידות ימיות של משמרות המהפכה שסייעו לספינה האיראנית, האמריקנים נאלצו לסגת ולעזוב את האזור".

מדובר בהסלמה משמעותית המתרחשת בין ארה"ב לאיראן, ערב קיום השיחות באיסלאמבד. אתמול איראן שבה וחסמה את מצר הורמוז בגלל המצור האמריקני וירתה על שתי מכליות לפחות שהמתינו למעבר במצר.

היום דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם המשטר האיראני שמשלחת איראן לא תתייצב למשא ומתן בפקיסטן עד שהמצור האמריקני יוסר. למרות זאת, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שמשלחת אמריקנית תצא לפקיסטן, שם דווח כי ההכנות לסבב נוסף של מו"מ נמצאות בעיצומן.

כעת נראה כי ארה"ב הוכיחה נכונות ליישם בפועל את הוראת המצור של המפקד העליון דונלד טראמפ, אירוע שכאמור הסתיים בתקיפה צבאית. לא ברור בשלב זה אם ישנם נפגעים על סיפון מכלית הנפט האיראנית.

אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב ...חיל הים האמריקאי יכול להשמיד את כל הספינות הנמלים של איראן תוך 24 שעות ..וזה התגובה:" עשינו חור במכלית.." חחח פשוט בדיחה..
מקופלת בטעם טראמפ
בעזרת השם שיהיה להם חור לא רק במנוע,אלא בכל התוכניות שלהם נגדנו. טראמפ ידיד אמת צריך להזמין אותו לסעודת הודיה על כל מה שהוא עושה בשבילנו
כחלון
מישהו יכול לבדוק אם בחדר המנועים היה גם את האורניום שהם מחביאים? או שזה רק נפט בשביל הצ'ולנט של שבת? טראמפ עושה סדר בבלגן
סלומון
מי שמשחק באש נשרף. טראמפ הראה להם שהזמן של המשחקים נגמר שכל העולם יראה ויירא. מי שיעז להתקרב למצר הורמוז שידע שזה הקבר שלו
סלים
טראמפ לא רק מדבר הוא מבצע חור בחדר המנועים זה רק ההתחלה להמשיך להכות ביד חזקה להפוך את כל צי הטרור האיראני לאפר מוחלט ולחסל את האיום מהשורש. עם ישראל חי
אבישי
כל מי שבוכה על נפגעים או הסלמה שיילך לישון זה המזרח התיכון פה מי שחזק שורד ומי שחלש נשחט טראמפ עשה את הדבר הנכון פוצץ כבש והשפיל. עכשיו תורנו בצה"ל להשלים את המלאכה בצפון. שיהיה להם בהצלחה בגיהנום
מילואימניק דתי
טראמפ: יש חור בחדר מנועים. איראן: זה לא חור, זה שקע לטעינה מהירה. הצי האמריקני: תתחדשו זה על חשבון הבית המשלוח הגיע עם טיל'
עציון
אז חור בחדר מנועים זה ה New Black? אני כבר מחכה לראות איך האו"ם מוציא הודעה שמגנה את ארצות הברית על 'פגיעה בזכות התנועה של המנוע'. חבורה של ליצנים
קובי

