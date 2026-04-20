משטרת בריטניה והיחידות ללוחמה בטרור בוחנות קשרים אפשריים בין איראן לבין סדרת תקיפות והצתות נגד יעדים יהודיים בלונדון בשבועות האחרונים, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

במסגרת החקירה, נעצרו הלילה נער בן 17 וצעיר בן 19 בחשד למעורבות בניסיון הצתה של בית הכנסת קנטון יונייטד בצפון העיר. המקרה התרחש בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון, ובמשטרה ציינו כי למבנה נגרם נזק קל בלבד כתוצאה מעשן ולא היו נפגעים בנפש.

גורמי ביטחון בריטים הצביעו על דפוס פעולה המעלה חשד למעורבות חיצונית עוינת. לפי הדיווחים, "גורמי ביטחון בריטים הזהירו בעבר כי איראן ביקשה להשתמש בשליחים פליליים כדי לבצע פעילות עוינת בבריטניה". החוקרים בודקים כעת אם המעצרים האחרונים קשורים להנחיות שהגיעו מטעם גורמים המזוהים עם טהרן, כחלק מניסיון לערער את הביטחון בקהילה היהודית.

שורת התקריות בבירה הבריטית כוללת גם ניסיון הצתה של בית עסק הקשור לקהילה היהודית בליל שבת האחרון, ומעצר של שני חשודים נוספים בתחילת השבוע שעבר בחשד לניסיון הצתת בית כנסת אחר. בחודש שעבר אירע מקרה חמור נוסף באזור גולדרס גרין, בו הוצתו מספר אמבולנסים של שירות החירום היהודי הצלה בעת שחנו סמוך לבית כנסת מקומי.

במקביל לחקירת ההצתות, המשטרה חסמה בסוף השבוע את האזור הסמוך לשגרירות ישראל בלונדון. הצעד ננקט בעקבות דיווחים ברשת על כטב"מים הנושאים חומרים מסוכנים שכוונו לעבר הנציגות. לאחר סריקות של כוחות הביטחון, התברר כי הפריטים שנמצאו בזירה לא הכילו חומרים מזיקים, אך האירוע הגביר את הכוננות סביב מוסדות ישראליים.