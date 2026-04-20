טראמפ יקח את הפטריוט?

אירופה חשופה בפני הטילים האיראנים - זלנסקי מתחנן: תעשו משהו לפני שיהיה מאוחר

אוקראינה יוזמת הקמת מערכת הגנה אירופית נגד טילים בליסטיים תוך שנה נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע כי ארצו מקדמת הקמת מערכת הגנה אווירית יבשתית בשיתוף מדינות אירופה, במטרה להתמודד עם המחסור העולמי באמצעי יירוט | האירופאים נאלצים כעת להתמודד עם מצב בו היבשת חשופה לחלוטין בפני איום איראני, ברקע המלחמה עם רוסיה שנמשכת כל העת (בעולם) 

בשונה מישראל, באירופה לא קיימות כמעט מערכות הגנה אוויריות מפני טילים בליסטיים שיוכלו לספק כיסוי נרחב ליבשת.

לאחר התקיפה על בסיס דייגו גרסייה, נוכחו האירופאים לגלות כי איראן מסוגלת לשגר טילים בליסטיים למרחק גדול יותר ממה שהיו סבורים - כולל לבירות אירופה הגדולות.

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, הצהיר כי אירופה חייבת להקים מערכת הגנה עצמאית נגד טילים בליסטיים. בראיון לערוץ הטלוויזיה הלאומי מרתון אמר זלנסקי כי "אני מאמין, והרעיון שלי הוא שעלינו להחזיק במערכת הגנה אירופית נגד טילים בליסטיים. אנו מנהלים שיחות עם מספר מדינות ועובדים בכיוון זה". לדבריו, על אף שמדובר במשימה מורכבת, היא בת ביצוע.

זלנסקי הציב יעד קצר מועד להקמת המערך וציין כי "עלינו לבנות מערכת הגנה משלנו נגד טילים בליסטיים בתוך שנה". הנשיא האוקראיני אישר כי כבר דן בנושא עם מדינות מפתח באירופה, אולם נמנע מלנקוב בשמותיהן בשלב זה. הצורך במערכת הגנה ייעודית התעצם לנוכח השימוש הרוסי הגובר בטילים בליסטיים המכוונים להשמדת תשתיות האנרגיה וייצור החשמל באוקראינה.

הקשיים בהשגת אמצעי מיגון נובעים מהיצע מוגבל של מערכות קיימות. כיום, רק סוגים מסוימים של טילי פטריוט אמריקניים מסוגלים ליירט טילים בליסטיים רוסיים, אך אלו נמצאים במחסור בשל פריסה נרחבת במפרץ הפרסי לצורך התמודדות עם מתקפות איראניות. במקביל, המערכת האירופית המקבילה, SAMP/T, מיוצרת בכמויות קטנות שאינן נותנות מענה מלא לצרכים המבצעיים.

כחלק מהמאמץ למצוא פתרונות חלופיים, חברת פייר פוינט האוקראינית, המייצרת את טילי השיוט מסוג פלמינגו, מסרה כי היא מקיימת מגעים עם חברות אירופיות. המטרה היא להשיק עד לשנה הבאה מערכת הגנה אווירית חדשה שתהווה חלופה זולה וזמינה למערכת הפטריוט.

כעת, לאחר סירובה של אירופה לסייע לארה"ב במלחמה עם איראן, לא מן הנמנע שנשיא ארה"ב יקבל החלטה למנוע מאירופה את ההגנה האחרונה שלה מפני האיום - טילי הפטריוט.

תוכן שאסור לפספס:

למעשה המערכת האמריקאית פטריוטי היא במקור נגד מטוסים ואח"כ הסבו אותה לנגד טילים וכרגע יש מערכת יותר טובה הנקראת THAAD
אלמוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

