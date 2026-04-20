דייוויד גרוס, חתן פרס נובל לפיזיקה לשנת 2004 ואחד מהפיזיקאים התיאורטיים הבולטים בעולם, משמיע אזהרה חריגה בעוצמתה: האנושות, לדבריו, ניצבת בפני סיכון ממשי לקיומה בטווח של עשרות שנים בלבד.

בראיון שהעניק לאחרונה, טען גרוס כי "הסיכוי שתצליחו לחיות עוד 50 שנה הוא נמוך מאוד", והוסיף כי בשל איום המלחמה הגרעינית, ניתן להעריך "תוחלת חיים" של כ-35 שנים בלבד לאנושות - מושג שהוא משאיל מעולם הפיזיקה כדי לתאר הסתברות של 50% להכחדה בפרק זמן זה.

לדבריו, ההערכה מבוססת על עלייה חדה בסיכון השנתי להתפרצות עימות גרעיני, שלדבריו הוכפל בשנים האחרונות מכ-1% לכ-2% בשנה. אף שמדובר בהערכה גסה, המשמעות המצטברת לאורך זמן מדאיגה במיוחד.

האזהרה של גרוס אינה עומדת בפני עצמה. כבר באוקטובר 2025 הצטרף לשורת חתני פרס נובל שחתמו על הצהרה בינלאומית הקוראת למנוע מלחמה גרעינית. בין היתר, קראו החותמים לארצות הברית ולרוסיה לחדש את מאמצי הפיקוח על נשק גרעיני, לאחר שפג תוקפו של הסכם New START בפברואר 2026.

במבט רחב יותר, גרוס קושר בין האיום הקיומי לבין עתיד המדע עצמו. לדבריו, ייתכן שהאתגר הגדול ביותר בפיתוח תיאוריה מאוחדת של הכבידה הקוונטית - יעד מרכזי בפיזיקה המודרנית - אינו רק מורכבותו המדעית, אלא השאלה האם האנושות תשרוד די זמן כדי להשלים אותו.

גרוס הקדיש את הקריירה שלו לחקר מבנה היקום ברמה העמוקה ביותר. בשנות ה-70 היה שותף לגילוי "חופש אסימפטוטי", עיקרון מרכזי בתיאורייה המכונה "כרומודינמיקה קוונטית". בהמשך פנה לעיסוק בתורת המיתרים, הנחשבת לאחת המועמדות המובילות לאיחוד כל כוחות הטבע.

עם זכייתו בפרס Breakthrough לשנת 2026, הדגיש גרוס כי סקרנות מדעית ממשיכה להניע אותו גם כיום, כאשר הוא עוסק בשאלות יסוד על ראשית היקום ומהות המרחב והזמן. את דרכו המדעית, סיפר, החל בעקבות ספר פופולרי של אלברט איינשטיין שקיבל בנעוריו - רגע שעיצב קריירה של יותר משישה עשורים.

אלא שכעת, לצד העיסוק בשאלות הגדולות של הקוסמוס, גרוס מפנה את תשומת הלב לשאלה דחופה הרבה יותר: לא כיצד פועל היקום, אלא האם האנושות תישאר קיימת מספיק זמן כדי להבין זאת.