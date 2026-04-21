בדרך החוצה?

עדות דרמטית בבית המחוקקים: חשיפות חדשות מסבכות את ראש הממשלה הבריטי

חשיפות חדשות אודות מינויו של פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בוושינגטון מסבכות את ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר | לאחר החשיפה על פוליגרף בו נכשל הפוליטיקאי הבריטי לפני שנכנס לתפקידו, מתברר כעת כי גם ראש הממשלה התנהל באופן בעייתי במיוחד (חדשות) 

מסתבך. קיר סטארמר (צילום: שאטרסטוק)

אולי רובינס, מי ששימש כבכיר במשרד החוץ הבריטי והודח לאחרונה, סיפק היום (שלישי) עדות דרמטית בפני וועדה פרלמנטרית בלונדון. לדבריו, לשכתו של ראש הממשלה קיר סטארמר הפעילה "לחץ מתמיד" כדי להאיץ את מינויו של פיטר מנדלסון לתפקיד השגריר בוושינגטון, זאת למרות סימני אזהרה ביטחוניים.

רובינס, שנראה נסער במהלך עדותו, דחה את ניסיונותיו של סטארמר להטיל את האחריות על הדרג המקצועי ותיאר אווירה של רדיפה מצד דאונינג 10. "אני חושב שלאורך כל ינואר 2025, בכנות, המשרד שלי ומשרד שרת החוץ היו תחת לחץ מתמיד", אמר רובינס והוסיף כי חש שהוא משמש כ"שעיר לעזאזל" בפרשה.

הסערה סביב מנדלסון, ותיק מפלגת הלייבור, נובעת מקשריו בעבר עם העבריין ג'פרי אפשטיין. בעוד שסטארמר טען השבוע כי פקידי משרד החוץ לא יידעו אותו על הסתייגויות של גופי הביטחון, רובינס העיד כי המינוי נדחף כעובדה מוגמרת. לדבריו, "נכנסתי למצב שבו כבר הייתה ציפייה חזקה מאוד שהוא צריך להיות בתפקידו ובאמריקה מהר ככל האפשר".

במהלך הדיון נחשף כי הלשכה הפעילה לחץ למינוי מקורב נוסף, מתיו דויל, לתפקיד דיפלומטי, למרות שדויל הודח בעבר מהמפלגה בשל קשרים לעבריין אפשטיין. מחוקקים מהלייבור הגדירו חשיפה זו כ"מרשיעה למדי". השר אד מיליבנד התייחס לחששות שקדמו למינוי מנדלסון ואמר לרשת סקיי ניוז כי המחשבה שעברה בראשו הייתה "שזה עלול להתפוצץ, שזה עלול להשתבש".

דובר מטעמו של סטארמר הכחיש את הטענות על הפעלת לחץ פסול וטען כי מדובר היה בבירורים שגרתיים על קצב התקדמות המינוי. למרות שהלחץ הפוליטי על ראש הממשלה מתגבר, ההערכה היא כי לא יינקטו צעדים להדחתו לפני הבחירות המקומיות המתוכננות לחודש מאי.

בריטניהשחיתותקיר סטארמר

