לקראת פיצוץ: סגן הנשיא ואנס מקפיא את נסיעתו לפקיסטן

נסיעת סגן הנשיא ואנס לאסלאמאבאד הוקפאה בשל חוסר תגובה מצד טהראן, כך מתפרסם הערב (שלישי) בניו יורק טיימס.

התהליך הדיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן הגיע להשהיה ערב פקיעת הפסקת האש בין המדינות.

​הנסיעה הדיפלומטית של סגן הנשיא ג'יי-די ואנס לאסלאמאבאד, שנועדה לקידום הסכם גרעין מול איראן, הוקפאה בעקבות התעלמות של טהראן מעמדות המשא ומתן האמריקניות. פקיד ממשל בעל ידע ישיר בנושא מסר כי "ללא תגובה איראנית, התהליך הדיפלומטי למעשה מושהה".

​הביקור היה מתוכנן להתחיל ביום שלישי בבוקר לקראת חידוש השיחות ביום רביעי, המועד בו צפויה לפוג הפסקת האש השברירית בין הצדדים. הממשל הבהיר כי הנסיעה לא בוטלה לחלוטין וניתן יהיה לחדש אותה באופן מיידי אם האיראנים יספקו תשובה שתניח את דעתו של הנשיא טראמפ.

​בוושינגטון ממתינים לקבלת אות ברור לכך שלנציגים האיראנים ניתנה סמכות מלאה להגיע להסכמות מחייבות. העיכוב הנוכחי מהווה מכשול נוסף במאמצי ממשל טראמפ להגביל את תוכנית הגרעין האיראנית בדרכים דיפלומטיות, בשעה שהמתח הביטחוני באזור נותר גבוה.

​במקביל להשהיה המדינית, הפנטגון בוחן חלופות צבאיות למקרה שהנשיא יקבע כי איראן אינה מנהלת את המגעים בתום לב. גורמים רשמיים הבהירו כי "חזרה להפצצות אינה נראית מיידית, אך הפנטגון ממשיך לבחון אפשרויות" אסטרטגיות שונות בהתאם להתפתחויות.