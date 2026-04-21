המלחמה תתחדש?

לקראת פיצוץ: סגן הנשיא ואנס מקפיא את נסיעתו לפקיסטן

סגן הנשיא ג'יי.די ואנס הקפיא את נסיעתו לפקיסטן, שם תוכננו שיחות משא ומתן בין ארה"ב לאיראן | לאחר שאיראן לא הודיעה על שליחת משלחת ולא סיפקה בתשובותיה את וושינגטון, הנסיעה בינתיים לא תתקיים (חדשות)

נסיעת סגן הנשיא ואנס לאסלאמאבאד הוקפאה בשל חוסר תגובה מצד טהראן, כך מתפרסם הערב (שלישי) בניו יורק טיימס.

התהליך הדיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן הגיע להשהיה ערב פקיעת הפסקת האש בין המדינות.

​הנסיעה הדיפלומטית של סגן הנשיא ג'יי-די ואנס לאסלאמאבאד, שנועדה לקידום הסכם גרעין מול איראן, הוקפאה בעקבות התעלמות של טהראן מעמדות המשא ומתן האמריקניות. פקיד ממשל בעל ידע ישיר בנושא מסר כי "ללא תגובה איראנית, התהליך הדיפלומטי למעשה מושהה".

​הביקור היה מתוכנן להתחיל ביום שלישי בבוקר לקראת חידוש השיחות ביום רביעי, המועד בו צפויה לפוג הפסקת האש השברירית בין הצדדים. הממשל הבהיר כי הנסיעה לא בוטלה לחלוטין וניתן יהיה לחדש אותה באופן מיידי אם האיראנים יספקו תשובה שתניח את דעתו של הנשיא טראמפ.

בוושינגטון ממתינים לקבלת אות ברור לכך שלנציגים האיראנים ניתנה סמכות מלאה להגיע להסכמות מחייבות. העיכוב הנוכחי מהווה מכשול נוסף במאמצי ממשל טראמפ להגביל את תוכנית הגרעין האיראנית בדרכים דיפלומטיות, בשעה שהמתח הביטחוני באזור נותר גבוה.

​במקביל להשהיה המדינית, הפנטגון בוחן חלופות צבאיות למקרה שהנשיא יקבע כי איראן אינה מנהלת את המגעים בתום לב. גורמים רשמיים הבהירו כי "חזרה להפצצות אינה נראית מיידית, אך הפנטגון ממשיך לבחון אפשרויות" אסטרטגיות שונות בהתאם להתפתחויות.

5
24 שעות ואנחנו במלחמה כוללת
שינדלר
אפשר פעם הסבר מה זה מלחמה "כוללת" לעומת "לא כוללת"?
דני
4
הלו! מה זה הקפיא? זה גלידה? אם האיראנים לא עונים לטלפון תשלח לו טיל עם שליח של וולט תעשה להם מי שברך שכל טהראן תהיה כמו קוסקוס מפורר בלי דיפלומטיה ובלי נעליים תנו להם באסבוסה חריפה אש
שפיץ
3
הפסקת האש עומדת לפוג? מצוין! הגיע הזמן לסיים את העבודה ה' נתן לנו את הכוח להשמיד את האויב לא לנהל איתו שיחות נימוסין בפקיסטן. טראמפ הגיע הזמן למכת מנע שתזעזע את העולם ארדוף אויבי ואשיגם
דתי לאומי
2
הזמן לדיבורים נגמר אם איראן לא מגיעה להסכמות השפה הבאה שצריכה להישמע היא שפת הטילים והמטוסים בלי חשבון עד לניצחון המוחלט
אריה
1
לא יעשו שום דבר. ככה זה עם האיראנים, וכולם קונים כמו מטומטמים את ה"משא ומתן" שלהם. רוצים שנגיע? תאריכו את הפסקת האש. רוצים שפלוני יגיע? תאריכו עוד את הפסקת האש. רוצים שנשב באותו החדר? תאריכו עוד את הפסקת האש. וכן הלאה. צוחקים לכולם בפנים, וכולם מתרפסים בפניהם. אז איך הם לא ירגישו המנצחים ובעלי הכוח?
משה

