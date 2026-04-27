המלך צ'ארלס והמלכה וקמילה בנחיתה דרמטית בארצות הברית בצל ירי בוושינגטון ומתיחות מדינית חריפה סביב המלחמה באיראן.

המלך הבריטי ינסה לשקם את "היחסים המיוחדים" עם הנשיא טראמפ, המאיים בסנקציות דיפלומטיות על לונדון בשל עמדתה בסכסוך במזרח התיכון.

​מלך בריטניה צ'ארלס והמלכה קמילה צפויים לנחות היום (שני, שעון ארה"ב) בארצות הברית לביקור ממלכתי היסטורי וטעון, בעוד וושינגטון עדיין מזועזעת מניסיון התנקשות ומהסלמה מדינית חריפה בין שתי המדינות.

הביקור נערך תחת אבטחה כבדה בעקבות הירי שהתרחש בשבת האחרונה בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, אירוע שבו היוו הנשיא דונלד טראמפ ובכירי ממשלו מטרות לירי, כפי שאישר התובע הכללי.

​למרות הצל הכבד שהטיל האירוע הביטחוני, ארמון בקינגהאם הבהיר בסופו של דבר כי המסע יימשך כמתוכנן. דובר מטעם הארמון מסר אמש כי "המלך והמלכה אסירי תודה לכל אלו שעבדו במהירות כדי להבטיח שהדבר יישאר כך, ומצפים שהביקור ייצא לדרך מחר".

בלונדון מקווים כי הביקור יצליח לשכך את זעמו של הנשיא טראמפ, שביקר בחריפות את ממשלת בריטניה על סירובה לתמוך במתקפה האמריקנית-ישראלית באיראן.

​המתיחות הדיפלומטית הגיעה לשיא חדש עם דליפת דואר אלקטרוני מהפנטגון, המצביעה על כך שארצות הברית שוקלת לבחון מחדש את תמיכתה בריבונות הבריטית באיי פוקלנד כצעד ענישתי.

שגריר בריטניה בארצות הברית, כריסטיאן טרנר, ניסה לשדר חוסן וציין כי הגישה הבריטית תהיה: "שמרו על קור רוח והמשיכו הלאה", תוך הדגשת הערכים המשותפים וההיסטוריה הארוכה של שתי בעלות הברית.

​הביקור, המציין 250 שנה להכרזת העצמאות של ארצות הברית מהכתר הבריטי, יחל בפגישת תה פרטית של הזוג המלכותי עם דונלד ומלניה טראמפ. בהמשך, צפוי המלך צ'ארלס לעמוד בפני הקונגרס ולשאת נאום מדיני, מהלך נדיר שבוצע רק פעם אחת בעבר על ידי מונרך בריטי. המלך בן ה-77, שממשיך בטיפולי סרטן, יבקר גם באתר הזיכרון לפיגועי ה-11 בספטמבר בניו יורק.

​בצל החגיגות הממלכתיות, נושא אחד נותר מחוץ לשולחן הדיונים באופן מוצהר. מקורות בארמון הבהירו כי המלך לא ייפגש עם קורבנותיו של ג'פרי אפשטיין, למרות בקשות בנושא, זאת על מנת להימנע מהשפעה על חקירות פליליות מתנהלות, בעוד אחיו של המלך, אנדרו, מוסיף לעמוד במרכזן של בדיקות משטרתיות סביב קשריו עם העבריין האמריקני.