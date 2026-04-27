קול תומאס אלן, בן 31 מקליפורניה, יופיע היום (שני) בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון כדי לעמוד בפני אישומים פליליים חמורים. התובעת הפדרלית הבכירה, ג'נין פירו, ציינה כי "אלן יואשם בתקיפת קצין פדרלי ובשימוש בנשק חם במהלך פשע אלים".

​התובע הכללי בפועל, טוד בלאנש, הוסיף כי נשקלת האפשרות להגיש נגד אלן כתבי אישום נוספים בגין סעיפים חמורים יותר. לדברי בלאנש, "אישומים נוספים, כולל ניסיון התנקשות, אפשריים" ככל שתתקדם חקירת האירוע שאירע בסוף השבוע האחרון.

​במוקד הראיות נגד אלן עומד מניפסט ששלח לבני משפחתו, ובו הגדיר את עצמו כ"המתנקש הפדרלי הידידותי". במסמך פירט אלן את כוונותיו לפגוע בבכירי ממשל ובנשיא דונלד טראמפ שנכחו בארוחת הערב השנתית של אגודת הכתבים.

​התקרית התרחשה ביום שבת במלון הילטון, שם ירה אלן ברובה ציד לעבר סוכן של השירות החשאי בנקודת ביקורת ביטחונית. הסוכן נפגע בירייה אך ניצל בזכות האפוד הטקטי שעטה לראשו, ושוחרר מבית החולים לאחר טיפול קצר.

​אלן, שנסע מקליפורניה לוושינגטון ברכבת והזמין חדר במלון האירוע, נעצר בתוך גבולות האבטחה של המלון. בעת מעצרו נמצאו ברשותו, בנוסף לרובה הציד, גם אקדח ומספר סכינים. הוא הועבר להערכה בבית חולים מקומי.

​הדיון שייערך היום צפוי להיות קצר, ובמהלכו יודיע השופט לחשוד על זכויותיו המשפטיות. התביעה צפויה לבקש מבית המשפט להותיר את אלן במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, נוכח חומרת המעשים והתכנון המוקדם שנחשף.