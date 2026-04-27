השוטר והתקרית (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
אושיית רשת שהסתובב לאחרונה באזור הבית הלבן הצליח לתעד שוטר שנרדם בשמירה בתוך הניידת.
הסרטון מתפרסם יממה בלבד לאחר ניסיון ההתנקשות נגד הנשיא טראמפ במלון הילטון בבירה.
בתיעוד נראה המצלם כשהוא ניגש לשוטר, מסתובב מסביב לניידת ומבחין בו כשהוא ישן.
האיש שנראה מתוסכל מהסיטואציה נשמע מבקש מהשוטר את שמו ומספרו האישי, ומטיח בו כי הוא אינו שומר על נשיא ארה"ב.
בסוף הסרטון דורש האיש מהשוטר שייצור קשר עם סמל המחלקה במטרה להגיש נגדו תלונה רשמית.
0 תגובות