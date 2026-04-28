אחרי הזעם של בני הזוג טראמפ: המגיש השמאלני בתגובה מתפתלת

המגיש ג'ימי קימל הגיב הלילה (שלישי) להאשמות הקשות שהוטחו נגדו לאחר הדברים שאמר נגד הגברת הראשונה בתוכנית שהגיש.

לאחר שגם נשיא ארה"ב ביקש את פיטוריו, ואף קשר את ניסיון ההתנקשות לדברים שאמר נגד הגברת טראמפ, קימל הגיב בהתפתלות להאשמות.

"זה היה לפני 5 ימים. זה היה יותר 'עקיצה'. אמרתי שהגברת הראשונה שלנו, מלניה, כאן. תסתכלו עליה... גברת טראמפ, יש לך זוהר כמו של אלמנה מצפה (למות בעלה ה.ע) - מה שבוודאי הייתה בדיחה על הפער בגיל שלהם ועל המבט של שמחה שאנחנו רואים על פניה בכל פעם שהם ביחד", טען קימל.

"זו הייתה בדיחת ROAST קלילה מאוד על העובדה שהוא כמעט בן 80 והיא צעירה ממני. זה לא היה, בכל הגדרה שהיא, קריאה להתנקשות. והם יודעים את זה", טען קימל.

אמש, הצטרף נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקריאות לפיטוריו של המגיש מרשת ABC.

"וואו, ג'ימי קימל, שלא מצחיק בשום צורה כפי שמעידים דירוגי הטלוויזיה הנוראיים שלו, אמר בתוכנית שלו הצהרה מזעזעת באמת. הוא הראה סרטון מזויף של הגברת הראשונה, מלניה, ובננו, בארון, כאילו הם באמת יושבים באולפן שלו, מקשיבים לו מדבר, מה שהם לא היו, ולעולם לא יהיו. לאחר מכן הוא הצהיר, "הגברת הראשונה שלנו, מלניה, כאן. תראו את מלניה... יש לך זוהר כמו של אלמנה ממתינה." יום לאחר מכן ניסה משוגע להיכנס לאולם הנשפים ברובה ציד, אקדח וסכינים רבים. הוא היה שם מסיבה ברורה ומרושעת מאוד. אני מעריך שכל כך הרבה אנשים זועמים על קריאתו הבזויה לאלימות של קימל, ובדרך כלל לא היו מגיבים לשום דבר שהוא אמר, אבל זה משהו הרבה מעבר לכל גבול.

ג'ימי קימל צריך להיות מפוטר מיד על ידי דיסני ו-ABC."