כיכר השבת
אחרי ניסיון ההתנקשות

מלאניה זועמת - ודורשת לפטר את המגיש | זה מה שגרם למשבר עם הגברת הראשונה

הגברת הראשונה מלאניה טראמפ קראה היום לרשת ABC לפטר את המגיש ג'ימי קימל לאחר דברי שנאה שאמר כלפי הגברת הראשונה | הדברים נאמרו לאחר ניסיון ההתנקשות בטראמפ (חדשות)

​הגברת הראשונה מלאניה טראמפ תקפה את המנחה ג'ימי קימל שכינה אותה "אלמנה מצפה" ימים לפני תקרית הירי בארוחת הכתבים.

​הגברת הראשונה מלניה טראמפ קראה ביום שני לרשת ABC לנקוט עמדה נגד מנחה הטלוויזיה ג'ימי קימל ולפטרו מתפקידו. הדרישה מגיעה בעקבות מונולוג ששודר בתוכניתו, שבו לעג קימל לבני משפחת טראמפ והשווה את רעייתו של הנשיא לאישה המצפה להתאלמן.

​בפוסט שפרסמה ברשת החברתית X כתבה טראמפ כי "קימל מתחבא מאחורי ABC כי הוא יודע שהרשת תמשיך לספק לו הגנה כדי לשמור עליו. מספיק זה מספיק. הגיע הזמן ש-ABC ינקטו עמדה". דבריה כוונו למערכון ששודר ביום חמישי האחרון, ובו הציג קימל בדיחות שכתב לכאורה עבור ארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן.

​במהלך המונולוג פנה המנחה בדבריו אל הגברת הראשונה ואמר: "תראו את מלאניה. גברת טראמפ, יש לך זוהר כמו של אלמנה מצפה". קימל אף הוסיף עקיצות כלפי הנשיא דונלד טראמפ, כשטען בלעג כי פגיעה באגו שלו רק תגרום לידיו "להיראות פחות מגעילות".

​התבטאויות אלו קיבלו משנה תוקף נוכח אירועי יום שבת האחרון, כאשר חמוש פתח באש במהלך ארוחת הכתבים בוושינגטון. הירי הוביל לפינוי דחוף של בני הזוג טראמפ מהבמה.

ב-ABC ובחברת האם דיסני בחרו שלא להגיב באופן מיידי לדרישת הפיטורים ולביקורת הקשה שהטיחה טראמפ במנחה.

​בפנייתה הציבורית הגדירה טראמפ את המנחה כפחדן המשתמש ברטוריקה אלימה. לדבריה, "המונולוג שלו על משפחתי אינו קומדיה - דבריו מאכלים ומעמיקות את החולי הפוליטי בתוך אמריקה". היא הוסיפה כי "לאנשים כמו קימל לא צריכה להינתן ההזדמנות להיכנס לבתים שלנו מדי ערב כדי להפיץ שנאה".

​זוהי אינה הפעם הראשונה שבה פעילותו של קימל מעוררת מחלוקת מול הרשת. לפני כשבעה חודשים הושעתה תוכניתו לכמה ימים בעקבות בדיחות שסיפק לאחר ניסיון התנקשות בצ'רלי קירק, אירוע שעורר זעם בקרב חוגים שמרניים ואיומים מצד הרגולציה על רשת השידור.

