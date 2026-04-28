כיכר השבת
הודעה כתובה לוול סטריט

מה הוא מתכוון להגיד? המסר בין השורות בהודעה המפתיעה של טראמפ על איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען מוקדם יותר בפוסט כי איראן מבקשת לפתוח את המצרים "בהקדם האפשרי", בעוד המדינה נמצאת במצב הקרוב לקריסה | הנשיא גם הדגיש כי הוא מאמין שאיראן תוכל לעשות סדר בהנהגה שלו (חדשות) 

נשיא ארה"ב פרסם היום (שלישי) פוסט בו טען כי איראן נמצאת רגע לפני קריסה, וכי היא כביכול התחננה בפני ארה"ב שתפתח את מצרי הורמוז.

טראמפ כמו טראמפ, קשה לדעת אם מדובר באירוע אמיתי שאכן התרחש, או יותר במשאלת לב. אולם, בין אם שיחת הטלפון הזו התרחשה אם לאו, העובדה שנשיא ארה"ב פרסם את הדברים נועדה להעביר מסר כלשהוא - השאלה מהו.

נראה כי בהודעתו מנסה נשיא ארה"ב לבנות את הנרטיב לפיו המצור על איראן ונמליה הינו אפקטיבי. כאומר, "הנה תראו, גם איראן מתחננת". נראה כי דבריו של טראמפ מכוונים קודם כל לשווקים, הרועדים ממחסור חמור בדלק מאז החלה המלחמה.

ייתכן כי יש בדבריו של טראמפ כדי לתת מעט תקווה למשקיעים העתידיים, בהנחה שהעניין עומד להסתדר בקרוב.

מדובר גם במסר פנימה למצביעים הרפובליקנים, בשעה שמצבו של טראמפ בסקרים מעולם לא היה גרוע כל כך. המסר לפיו איראן "מתחננת" לפתיחת המצרים נועד להעביר את המסר לפיו פריצת דרך במגעים קרובה, וכי ידה של ארה"ב על העליונה.

אם הנשיא אכן קיבל שיחת טלפון מטהרן, מדובר אכן בבשורה לאנושות הממתינה נואשות לדלק המפרצי שתקוע אי שם בין עומאן לאיראן.

קריאה מעט יותר פסימית (אם ישנה) של האירוע, גורסת כי הנשיא מכין את הקרקע לפתיחת המיצרים, "בזמן שהם מנסים לעשות סדר בהנהגה שלהם". במילים אחרות; אנחנו נכונים לפתוח את המיצרים בניסיון למנוע קריסה כלכלית באיראן, ממילא בעוד כמה ימים הם יחזירו תשובה חיובית.

והשורה המדאיגה ביותר בדבריו של טראמפ הם דווקא הסוגריים: "ואני מאמין שהם מסוגלים", כלומר לעשות סדר בהנהגה.

הנשיא חזר פעמים רבות על המסר לפיו ההנהגה באיראן כבר התחלפה - "שינוי משטר כבר התרחש", חזר הנשיא על המנטרה פעם אחר פעם ללא כל ביסוס, בניסיון להצדיק נסיגה ממלחמה עצימה.

ומכאן תזכורת לנשיא טראמפ: הבטחת לתקוף עד יום ראשון (חמישה ימים), להזכירך - היום יום שלישי.

פרשנותוול סטריטדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר