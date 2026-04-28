נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) פוסט בו טען כי איראן נמצאת רגע לפני קריסה, וכי היא כביכול התחננה בפני ארה"ב שתפתח את מצרי הורמוז.

טראמפ כמו טראמפ, קשה לדעת אם מדובר באירוע אמיתי שאכן התרחש, או יותר במשאלת לב. אולם, בין אם שיחת הטלפון הזו התרחשה אם לאו, העובדה שנשיא ארה"ב פרסם את הדברים נועדה להעביר מסר כלשהוא - השאלה מהו.

נראה כי בהודעתו מנסה נשיא ארה"ב לבנות את הנרטיב לפיו המצור על איראן ונמליה הינו אפקטיבי. כאומר, "הנה תראו, גם איראן מתחננת". נראה כי דבריו של טראמפ מכוונים קודם כל לשווקים, הרועדים ממחסור חמור בדלק מאז החלה המלחמה.

ייתכן כי יש בדבריו של טראמפ כדי לתת מעט תקווה למשקיעים העתידיים, בהנחה שהעניין עומד להסתדר בקרוב.

מדובר גם במסר פנימה למצביעים הרפובליקנים, בשעה שמצבו של טראמפ בסקרים מעולם לא היה גרוע כל כך. המסר לפיו איראן "מתחננת" לפתיחת המצרים נועד להעביר את המסר לפיו פריצת דרך במגעים קרובה, וכי ידה של ארה"ב על העליונה.

אם הנשיא אכן קיבל שיחת טלפון מטהרן, מדובר אכן בבשורה לאנושות הממתינה נואשות לדלק המפרצי שתקוע אי שם בין עומאן לאיראן.

קריאה מעט יותר פסימית (אם ישנה) של האירוע, גורסת כי הנשיא מכין את הקרקע לפתיחת המיצרים, "בזמן שהם מנסים לעשות סדר בהנהגה שלהם". במילים אחרות; אנחנו נכונים לפתוח את המיצרים בניסיון למנוע קריסה כלכלית באיראן, ממילא בעוד כמה ימים הם יחזירו תשובה חיובית.

והשורה המדאיגה ביותר בדבריו של טראמפ הם דווקא הסוגריים: "ואני מאמין שהם מסוגלים", כלומר לעשות סדר בהנהגה.

הנשיא חזר פעמים רבות על המסר לפיו ההנהגה באיראן כבר התחלפה - "שינוי משטר כבר התרחש", חזר הנשיא על המנטרה פעם אחר פעם ללא כל ביסוס, בניסיון להצדיק נסיגה ממלחמה עצימה.

ומכאן תזכורת לנשיא טראמפ: הבטחת לתקוף עד יום ראשון (חמישה ימים), להזכירך - היום יום שלישי.